Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Ηρακλή στην μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει στο Ισραήλ και διαπρέπει.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έμαθαν τον Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις από τον… Παναθηναϊκό, αφού τον έριξε στο στο καναβάτσο στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικές εβδομάδες, χτυπώντας σε νεκρό χρόνο και κάνοντας ματσάρα. Όσο άδικο κι αν ακούγεται αυτό για τον ίδιο.

Στον Ηρακλή βέβαια λίγους μήνες νωρίτερα και με το σκάουτινγκ το οποίο έγινε. Ένας παίκτης γεμάτος κίντρο αλλά και μια τρελή ιστορία από πίσω αφού μετά από μπόλικο δικό του κυνήγι, είδε μια ευκαιρία να του παρουσιάζεται σε ένα νησί του Ατλαντικού που ανήκει στην Πορτογαλία στη μέση του πουθενά. Και από εκεί και πέρα την όρισε ο ίδιος τη μοίρα του.

Ο Ηρακλής τον πίστεψε και πολύ καλά έκανε, βοηθώντας τα μέγιστα στην αρκετά πετυχημένη επιστροφή του «Γηραιού» στη μεγάλη κατηγορία. Όπως συνηθίζεται όμως στα μέρη μας αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη με όσους παίκτες τελειώνουν τις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους νωρίς, ο «φρέσκος» μπαμπάς Έντλερ-Ντέιβις δεν κάνει διακοπές από τώρα. Αλλά μετακόμισε στο ισραηλινό πρωτάθλημα και την Μπνέι Ερτζέλια, για να τη βοηθήσει στον αγώνα που δίνει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην post season.

Ο μέχρι πρότινος παίκτης του Ηρακλή λοιπόν αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση και τα πηγαίνει περίφημα στα τρία πρώτα παιχνίδια του εκεί με την τρίτη της Winner League που έχει επανεκκινήσει.

Με το… καλημέρα σας μάλιστα αντιμετώπισε την άδεια από παίκτες Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ στα playoffs της Euroleague και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του με 21 πόντους, δύο ριμπάουντ και πέντε κερδισμένα φάουλ στη νίκη με 70-59.

Το ίδιο επιδραστικός και ακόμα περισσότερο υπήρξε ο Έντλερ-Ντέιβις πριν από περίπου μία εβδομάδα απέναντι στην Hapoel Gilat Haemek φλερτάροντας με το double double (18π., 8 ριμπ.) στη νέα νίκη με 96-94.

Πριν από λίγες ημέρες μπορεί το αποτέλεσμα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ να ήταν πολύ βαρύ (75-137), ωστόσο ο πρώην παίκτης του Ηρακλή ήταν και πάλι διακριθείς με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 3 ασίστ.

Με λίγα λόγια απ’ όταν πήγε στο Ισραήλ, ο Αμερικανός μετρά 20,6 πόντους κατά μέσο όρο και απέναντι στις δύο Ευρωλιγκάτες ομάδες του πρωταθλήματος.

Στην Μπνέι Ερτζέλια μάλιστα ο Έντλερ-Ντέιβις μπορεί να μοιραστεί τις ελληνικές εμπειρίες του με τον Ζακ Μπράιαντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Ερμή Σχηματαρίου (2022-24), Μίλωνα (2024) και Χαλκίδα (2025-26).