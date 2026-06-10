Πολύ σύντομα αναμένεται να αυξηθεί η χωρητικότητα στο Παλέ σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει το Ole.gr, για να χωρέσει περισσότερους φίλους του Άρη.

Οι φιλοδοξίες – που συνοδεύονται και από πράξεις το φετινό καλοκαίρι – στον Άρη, έχουν επιφέρει μία κάποια… τρέλα στον κόσμο της ομάδας που βλέπει το όραμα να μπαίνει σιγά σιγά σε καλούπια.

Η επίτευξη της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη, σαν ένα άλλο όνειρο που έμοιαζε απατηλό και πραγματοποιήθηκε, εκτόξευσε την ψυχολογία των φίλων του Άρη που περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη μέρα του συλλόγου. Και την αλλαγή σελίδας που απ’ ότι φαίνεται βρίσκεται στα σκαριά.

Η συμβολή παρόλα αυτά της διοίκησης Σιάο δεν φαίνεται ότι περιορίζεται μονάχα στο αγωνιστικό και τη στελέχωση. Κάθε άλλο αφού το γηπεδικό αποτελεί φλέγον ζήτημα για τον Άρη.

Για την ώρα πάντως και αφού η προσμονή στις τάξεις του κόσμου της ομάδας είναι τεράσια, ένα πλάνο εδώ και κάποιους μήνες παίρνει σάρκα και οστά σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr. Οι εργασίες για την αύξηση της χωρητικότητας στο «σπίτι» του Άρη ξεκινούν άμεσα ούτως ώστε να τοποθετηθούν πτυσσόμενες θέσεις πίσω από τη μία μπασκέτα όπου υπάρχει και χώρος για να μεγαλώσει περίπου κατά 1200 θέσεις η χωριτηκότητα. Και να προσεγγίσει τις 6μιση χιλιάδες.

Προσώρας το Παλέ χωρούσε λίγους περισσότερους από πέντε χιλιάδες, με τον κόσμο βέβαια να στέκεται στο πλευρό της ομάδας ακόμα και στα δύσκολα χρόνια. Είναι πολύ δυνατή η σύνδεση άλλωστε του τμήματος με το φίλαθλο κοινό εδώ και δεκαετίες με τις πολύ μεγάλες στιγμές που έχει προσφέρει που και κατά πέντε χιλιάδες να αυξανόταν, τα διαρκείας θα έκαναν… φτερά.

Περισσότερα αναμένεται να ανακοινωθούν από επίσημα χείλη την προσεχή Δευτέρα (15/6) κατά την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή της ομάδας του Άρη, αν και η όλη διαδικασία των εργασιών για την υλοποίηση ενός μέρους του πλάνου εκσυχρονισμού στο Αλεξάνδρειο, δεν θα αργήσει να ξεκινήσει.

Εντωμεταξύ εντείνονται οι συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς περί παραχώρησης του Παλέ για τα επόμενα 49 χρόνια στον Άρη, όπως συνέβη και με την ΑΕΚ και με τους «αιώνιους», στο γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης του συλλόγου τόσο αγωνιστικά όσο και εμπορικά.

Αυτό άλλωστε αποτελεί πάγια επιθυμία της νέας διοίκησης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε. Στόχος και δέσμευση ταυτόχρονα για ένα καλύτερο μέλλον για τον Άρη.