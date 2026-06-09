Μέλος της νέας σελίδας του «δικεφάλου» θα συνεχίσει να είναι ο Νίκος Περσίδης που εξαργύρωσε την εργατικότητά του με νέο συμβόλαιο.

Οι σαρωτικές αλλαγές στον οργανισμό του ΠΑΟΚ και του Άρη για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την οικονομική υπέρβαση από πλευράς διοικήσεων, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το αγωνιστικό τμήμα, έχοντας και κάποιες ακόμα και παράπλευρες απώλειες.

Παίκτες που υπό άλλες προϋποθέσεις οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα προσπαθούσαν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει. Το ίδιο συμβαίνει με τις επιδιώξεις και τους στόχους τους.

Ανάμεσα στα πολλά και τρανταχτά ονόματα που ακούγονται, οι δύο ομάδες προσέχουν και τον ελληνικό κορμό τους κινούμενοι και προς αυτήν την κατεύθυνση. Καθώς ως γνωστόν και με τους περιορισμούς που υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, καμία ομάδα δεν μπορεί να καταφέρει κάτι μεγάλο και να επιφέρει μία αλλαγή τοπίου, χωρίς την (κομβική) συμβολή Ελλήνων παικτών.

Ένας από αυτούς είναι και ο Νίκος Περσίδης, από τους ελάχιστους διεσωθέντες του περσινού ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας φόργουορντ που αποτελεί ένα από τα πιο πετυχημένα παραδείγματα προς μίμηση για τους… δουλευταράδες του πρωταθλητισμού.

Ενα παιδί που αγωνιζόταν στις μικρές κατηγορίες μέχρι και τη σεζόν 2018-19. Η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό όμως για να βοηθάει στις προπονήσεις – όπως και ο Παπαδάκης – άλλαξε το στάτους του και τον έβαλε σιγά σιγά στον χάρτη της πρώτης κατηγορίας.

Έχοντας ως όπλο την εργατικότητά του και την αφοσίωσή του στο πλάνο του εκάστοτε προπονητή, ο Νίκος Περσίδης βρήκε χώρο στον ΠΑΟΚ και εκεί έκανε το step up. Ο οσονούπω 31χρονος φόργουορντ κεφαλαιοποίησε την εμπιστοσύνη που του έδειξαν στη Θεσσαλονίκη και τις πολύ καλές του εμφανίσεις, με την κλήση στην Εθνική ομάδα για τα παράθυρα, το βάπτισμα του πυρός με το εθνόσημο καθώς και την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.

Στο «Δικέφαλο» μπορεί να αλλάζουν σελίδα με πρόθεση να κοιτάξουν στα μάτια τους «αιώνιους» της Αθήνας στο εγγύς μέλλον, όμως δεν ξεχνούν τα παιδιά και κυρίως τους Έλληνες που βοήθησαν και στήριξαν το όλο εγχείρημα μέχρι την άφιξη του κ. Μυστακίδη. Για αυτό και ο Περσίδης έχει συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με το Ole.gr, ως μέλος του ελληνικού κορμού μαζί με τους Μήτρου-Λονγκ, Χουγκάζ, Μπαζίνα και Φίλλιο πιθανότατα. Ενώ μένει να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και με τους Καλάθη, Κακλαμανάκη και έναν ακόμα ίσως παίκτη με ελληνικό διαβατήριο.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για τον δίμετρο αθλητή που θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ.