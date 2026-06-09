Ο Κώστας Σλούκας που άκουσε για μία ακόμα φορά τα… εξ’ αμάξης στο ΣΕΦ, θέλησε να «πειράξει» τους φίλους τους φίλους τους Ολυμπιακού κάνοντας χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια του.

Ο Κώστας Σλούκας που απουσίασε από το πιο κομβικό κομμάτι της σεζόν λόγω τραυματισμού, επέστρεψε στην ενεργό δράση δίνοντας άλλη διάσταση στην περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν ήταν αρκετός για τους πράσινους ώστε να αποδράσουν με το «διπλό» από το Φάληρο, βρισκόμενοι πλέον με την πλάτη στον τοίχο.

Ο Ολυμπιακός έβαλε κατοστάρα, πήγε ψηλά το σκορ και πήρε κεφάλι στην χορταστική για μία ακόμα φορά εξωαγωνιστικά σειρά των Τελικών (2-1). Το τριφύλλι που είχε καλύτερη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, στάθηκε και άτυχο με τον εκ νέου τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλου, αναμένοντας τα νεότερα αναφορικά και με τον Τσέντι Όσμαν.

Πάντως το «παρών» έδωσε ο αρχηγός Κώστας Σλούκας που δεν ήταν στο 100% αλλά έσφιξε τα δόντια και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του και του οργανισμού. Άλλωστε το μέσα του, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς.

Ο Παναθηναϊκός είχε ξανά σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία, με τον Εργκίν Αταμάν μάλιστα να αποβάλεται στο φινάλε λόγω διαμαρτυριών αφού μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν σταματούσε να «φωνάζει».

Αρκετούς διαλόγους με τους διαιτητές είχε και ο Κώστας Σλούκας που άκουσε για μία ακόμα φορά υβριστικά συνθήματα προς το πρόσωπό του από τους φίλους του Ολυμπιακού που εξακολουθούν να νιώθουν «προδωμένοι».

Κάποια στιγμή ο ίδιος που έκανε συχνά χειρονομίες με τα χέρια όταν σφύριζαν οι διαιτητές φάουλ για τον Ολυμπιακό και έδιναν τη δυνατότητα να πάνε οι «ερυθρόλευκοι» στη γραμμή των 4μιση μέτρων, δεν έμεινε εκεί. Σχημάτισε με τα χέρια του… κυάλια και έδειχνε τον νούμερο 7 με τα δάχτυλά του, θέλοντας να «πικάρει» τον κόσμο του Ολυμπιακού. Υπονοώντας φυσικά ότι τις 7 Ευρωλίγκες του Παναθηναϊκού, «τις βλέπετε με τα κυάλια».