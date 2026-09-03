Μετράμε αντίστροφα για την εκκίνηση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στην αρκετά ενισχυμένη Stoiximan GBL. Πότε θα βγει το πρόγραμμα;

Η πιο ανταγωνιστική Stoiximan GBL των τελευταίων (πολλών) ετών βρίσκεται στα σκαριά, μετρώντας μέρες πλέον για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Με 14 ομάδες πλέον μετά τον υποβιβασμό του Πανιωνίου και την ανέλιξη στη μεγάλη κατηγορία του Βίκου Ιωαννίνων και της Δόξας Λευκάδας, η αρκετά ισχυρή Stoiximan GBL παίρνει θέση στη γραμμή εκκίνησης.

Με τη Θεσσαλονίκη να κλείνει το… μάτι στην Αθήνα και τους ΠΑΟΚ-Άρη, να θυμίζουν κάτι από την πρότερη αίγλη τους.

Η μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ που βρήκε νέα τηλεοπτική στέγη επίσης, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οσονούπω αναμένεται να ανακοινωθεί και το πρόγραμμα αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Betarades.gr και του Σωτήρη Βετάκη, η 15η του Σεπτέμβρη είναι η καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να δώσει ο ΕΣΑΚΕ το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στο μεταξύ πρέπει αυτό να καταριστεί από τη διοργανώτρια αρχή αφού ο χρόνος πιέζει πλέον και όπως είναι λογικό, οι ομάδες πρέπει να μάθουν που και πότε θα αγωνίζονται ώστε να μεριμνήσουν για ταξίδια, εισιτήρια, τηλεοπτικά και ούτω καθ’ εξής.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα από πέρυσι, βγαίνει με τον ίδιο τρόπο όπως και στη Euroleague. Με έναν υπερυπολογιστή που περνάνε οι καθ’ ύλην αρμόδιοι τα δεδομένα βάσει αιτημάτων των ομάδων. Και φυσικά σε επικοινωνία με το κανάλι που έχει τα δικαιώματα.

Βάσει προγραμματισμού, το διήμερο 3-4/10 αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026-27.