Η Μύκονος αποφάσισε να γιορτάσει τη νίκη της κόντρα στον Πανιώνιο (15/11, 86-77), με… Νίκο Απέργη και ένα τραγούδι, που έχει «παίξει» πολύ τελευταία!

H Μύκονος πανηγύρισε ακόμα μία νίκη στη Stoiximan GBL!

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγο υπερασπίστηκε την έδρα της με τους Κέντρικ Ρέι και Ντέβιν Κάναντι να σκοράρουν μαζί 35 πόντους από τους 86 των γηπεδούχων!

Με αυτόν τον τρόπο επικράτησαν του Πανιωνίου (15/11, 86-77) και «ανέβηκαν» στο 3-3, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους στο… μηδέν, μετά από επτά αγωνιστικές.

Οι Μυκονιάτες από τα πρώτα λεπτά πήραν το προβάδισμα. Ο «Ιστορικός» με τους Νέιτ Γουότσον και Μάρκελ Σταρκς να είναι σε μία πολύ καλή ημέρα προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή. Ωστόσο, η προσπάθειά τους κατέληξε στο… κενό.

Μετά τη λήξη του ματς έλαβε χώρα ένα σκηνικό που «έκλεψε» τις εντυπώσεις! Στα ηχεία του γηπέδου έπαιζε… Νίκος Απέργης και το τραγούδι: «το γλέντι», που έχει ακουστεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.

Κι όμως, η Μύκονος αποφάσισε να «γιορτάσει» την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα ακούγοντας τον Έλληνα καλλιτέχνη! Όπως είναι λογικό άπαντες στο γήπεδο τραγουδούσαν και υπήρχε ένα κλίμα χαράς και ενθουσιασμού!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τους πανηγυρισμούς της Μυκόνου: