Ο Ολυμπιακός έβαψε «ερυθρόλευκο» το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων». Ωστόσο, το πλεονέκτημα έδρας παραμένει «ζωντανό» και ο Παναθηναϊκός μπορεί να το «διεκδικήσει» λίγο πιο εύκολα, μετά από μία έξυπνη κίνηση του Κώστα Σλούκα.

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» πλέον ανήκει στο «σεντούκι» των αναμνήσεων. Ο Ολυμπιακός σε ένα ματς με φινάλε-θρίλερ, έβαψε «ερυθρόλευκο» τον αγώνα, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι», με πολύ καλή άμυνα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης «κλείδωσαν» την επίθεση του Παναθηναϊκού και πήραν το προβάδισμα για το πλεονέκτημα έδρας.

Kalimera! ☀️☕️😎



Two down ✅ (Dubai & Panathinaikos)



Three to go 🔥 (Efes, Maccabi T.A. & Panionios)!



The madness of the back-to-back games continues!



No excuses. No breaks. Just focus and fight. 🔴⚪



🎟️ https://t.co/kqKG8arDvT Be there! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos… pic.twitter.com/78yKJhH3XP — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 13, 2025

Ωστόσο, όλα -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα κριθούν στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» θα επιχειρήσουν να «καλύψουν» το -4 του ΣΕΦ και να έχουν τον «πρώτο λόγο», για να είναι 1οι στην κανονική διάρκεια.

Με μία κίνηση του Κώστα Σλούκα να μπορεί να «παίξει» καθοριστικό ρόλο σε αυτό το γεγονός.

Η έξυπνη κίνηση του Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός με το σκορ στο 90-86 έψαξε μία γρήγορη επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Τι Τζέι Σορτς ανέλαβε την ευθύνη, αλλά η προσπάθειά του δεν κατέληξε στον στόχο. Το ριμπάουντ ήρθε από τον Σάσα Βεζένκοφ, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να πιέζεται από τον Ντίνο Μήτογλου.

Το στατιστικό παράδοξο του ντέρμπι: Πώς έχασε μ’ αυτό ο Παναθηναϊκός; Δεν βγάζει νόημα να ηττήθηκε με αυτό το νούμερο ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο από τον αιώνιο αντίπαλό του. Κι όμως συνέβη…

Ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, για να «σπάσει» το πρέσινγκ έδωσε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ματς.

Ο Ντίνος Μήτογλου έτρεξε να μαρκάρει και εκεί, αλλά ήρθε το «στοπ» από τον Κώστα Σλούκα.

Ο Έλληνας γκαρντ έσπρωξε τον συμπαίκτη του, ώστε να μην κάνει φάουλ, καθώς θα ήταν βολές. Αν γινόταν αυτό, οι Πειραιώτες θα μπορούσαν από το… πουθενά να μεγαλώσουν τη διαφορά τους.

Ωστόσο, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού σκέφτηκε γρήγορα και απέτρεψε τον Ντίνο Μήτογλου, από το να δώσει τη δυνατότητα για +2 πόντους στον Ολυμπιακό.