Όπως αποκάλυψε ο Θανάσης Χατζόπουλος, ο ΠΑΟΚ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και ανθρώπων των ΗΠΑ, εκτός από αυτό του Αριστοτέλη Μυστακίδη!

Είναι γνωστό πως τον τελευταίο καιρό ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, προσπαθεί να αποκτήσει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, μία δήλωση του προέδρου του «Δικέφαλου του Βορρά» έφερε νέα δεδομένα στο «φως».

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Χατζόπουλος, στο πλαίσιο της παρουσίας της φετινής σεζόν τόνισε πως υπάρχει ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ!

Συνάντηση μεταξύ ΚΑΕ ΠΑΟΚ και Μυστακίδη, για την εξαγορά της! Την Τρίτη (02/09), η πλευρά του Τέλη Μυστακίδη έχει ραντεβού με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να συζητηθεί η εξαγορά της!

Αναλυτικά, τι είπε ο Θανάσης Χατζόπουλος:

«Τα στόματα μένουν κλειστά σε αυτές τις συζητήσεις και αυτή είναι και η αρχή μου. Είμαι σε μια αρκετά δύσκολη θέση, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Μυστακίδης ενδιαφερόμενος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ενδιαφέρον εξ Αμερικής. Επιτρέψτε μου να μη συνεχίσω τα σχόλια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να σκεφτώ πολύ σοβαρά πως θα τη χειριστώ και πως θα τη φέρουμε εις πέρας.

Σε καμία περίπτωση φυσικά, δε θα κόψω τον ΠΑΟΚ από το να ξαναγυρίσει στα μεγαλεία που τον θυμόμαστε. Θα είναι χαρά για μένα, γιατί εκεί θα έχω εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκα, οπότε θα φύγω περήφανος από την ομάδα και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το έχει αναγνωρίσει».

Για το στόχο της νέας σεζόν:



«Ο στόχος αυτήν τη στιγμή παραμένει ο ίδιος όπως όλες τις άλλες χρονιές. Θα πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να διακριθούμε στην Ευρώπη και να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε και μας αφήσουν, στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο».

Για την πώληση 4.500 εισιτηρίων διαρκείας:

«Ο κόσμος έχει καταλάβει και δείχνει τη στήριξη του. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Ο κόσμος ζητάει να ανοίξουμε πάλι τα διαρκείας, θέλουν να αγοράσουν κι άλλα. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, μπορεί και να γίνει. Μας έδωσε ανάσα και οξυγόνο για να ξεκινήσουμε και τις αλλαγές στο Παλατάκι. Θα δείτε ένα διαφορετικό γήπεδο, εσωτερικά, γιατί τόσες είναι οι δυνάμεις μας. Θα δούμε και για το μέλλον μπορεί και εξωτερικά αν καταφέρουμε να το ομορφύνουμε».

Για τους στόχους και το όνειρό του για τη φετινή ομάδα, είπε: «Εκεί που φτάσαμε πέρσι, ήταν το τρόπαιο που δεν ήρθε. Είμαι ευτυχισμένος γιατί ό,τι έχω υποσχεθεί το κάνω πράξη. Πλέον, τα χρέη προς το Δημόσιο είναι ένα πολύ μικρό ποσό, ούτε 500.000 ευρώ. Αρχίζει να φεύγει από πάνω μας ένα μεγάλο βάρος. Θέλω να παραμείνουμε νοικοκυρεμένοι, να μην ξαναπαρασυρθούμε, όπως έχει γίνει στο παρελθόν και δημιουργήσουμε άλλα χρέη, να τελειώσουμε και τα έργα. Να έχουν υγεία τα παιδιά, θεωρώ ότι φέτος, έχουμε καλύτερη ομάδα από πέρσι. Από αυτά που είδα στο χθεσινό φιλικό, ξετρελάθηκα με τους μικρούς μας. Θέλω και ελπίζω να τους δω να παίζουν, να αποδείξουν στον προπονητή ότι αξίζουν να είναι στην ομάδα».

Για τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο φιλικό τουρνουά της Παρτιζάν και αν σκοπεύει να κάνει κάτι ανάλογο και ο Δικέφαλος του χρόνου, απάντησε: «Είναι στα πλάνα μας για του χρόνου, στο πλαίσιο των 100 χρόνων του συλλόγου, ένα τέτοιο τουρνουά. Έχουμε παίξει ήδη σε ένα φιλικό επιπέδου Ευρωλίγκα στη Γαλλία. Η ομάδα ανταποκρίθηκε. Όπως είχα πει και παλιότερα. Όσο φεύγουν τα παλιότερα βάρη, θα ενισχύεται το αγωνιστικό».