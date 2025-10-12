O Κέντρικ Ναν απουσίασε από το ντέρμπι «αιωνίων», αλλά ο Εργκίν Αταμάν έδωσε «πλεονέκτημα» στον Παναθηναϊκό. Ποιος ήταν ο λόγος;

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» είναι πλέον γεγονός! Ο Ολυμπιακός, σε ένα ματς, που μας κράτησε με… κομμένη την ανάσα μπόρεσε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό (12/10, 90-86), για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Προφανώς, από τον αγώνα υπήρχαν πολλές απουσίες. Ο Κέντρικ Ναν από το… πουθενά αισθάνθηκε ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να ξεκουραστεί, ώστε να μην χειροτερέψει η κατάστασή του.

Και οι Πειραιώτες είχαν τα προβλήματά τους, καθώς οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Κίναν Έβανς δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν.

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και κλήθηκε να απαντήσει για το πόσο «επηρέασε» την ομάδα του η απουσία του Κέντρικ Ναν.

Ωστόσο, η απάντησή του «εξέπληξε» τους πάντες, καθώς τόνισε πως από τον Ολυμπιακό έλειπαν οι Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ δύο πολύ σημαντικοί παίκτες και υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός είχε «πλεονέκτημα» σε αυτό το κομμάτι!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Οι δύο ομάδες έβαλαν πολύ ένταση στο παιχνίδι. Βέβαια η ποιότητα του μπάσκετ δεν ήταν καλή από μέρους μας. Εκτός από τρεις παίκτες, χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ από τον Τσέντι (σ.σ. Όσμαν), τον Ντίνο (σ.σ. Μήτογλου), τον Ρογκαβόπουλο, τον Γκραντ. Και ήμασταν άστοχοι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε το ματς. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να νικήσουμε. Το μόνο θετικό για εμάς είναι η διαφορά των τεσσάρων πόντων η οποία μπορεί να καλυφθεί στο ματς του β’ γύρου στο γήπεδο μας».

Για την απουσία του Ναν:

«Και ο Ολυμπιακός έχασε δύο σημαντικούς παίκτες όπως είναι ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ. Εμείς χάσαμε έναν. Οπότε ειλικρινά εμείς είχαμε πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Ο Ναν ήταν έκπληξη για εμένα γιατί μου είπαν σήμερα ότι πονούσε στο γόνατο και δεν θέλαμε να ρισκάρουμε με αποτέλεσμα να μείνει εκτός. Αυτή η ομάδα δεν είναι ο Ναν. Έχουμε καλούς παίκτες για να κερδίσουμε τέτοιους είδους παιχνίδια».

Για την απόδοση του Σορτς:

«Σπουδαίος. Πήρε τις ευθύνες, είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που μας έλειψε, όπως για παράδειγμα στο ματς με την Μπασκόνια. Δεν γίνεται να παίρνει την ευθύνη μόνο ο Ναν. Σήμερα βγήκε μπροστά στην επίθεση, αλλά έκανε λάθη στην άμυνα. Ειδικά ένα καθοριστικό στο low post απέναντι στον Νιλικίνα, στο φινάλες».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν: