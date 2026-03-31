Τι ισχύει με το ελληνικό διαβατήριο που έχει λάβει ο Τόμας Γουόκαπ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το απόγευμα της Τρίτης (31/03), κατέθεσε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου από τον Τόμας Γουόκαπ.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, τον Αύγουστο του 2023, πήρε το ελληνικό διαβατήριο, έπειτα από προεδρικό διάταγμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, για να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας ως «νατουραλιζέ».

Πάντως, δεν μπορεί να γίνει ανάκληση του διαβατηρίου, για δύο λόγους. Αρχικά, ο Τόμας Γουόκαπ δεν έχει εκδηλώσει την επιθυμία να αφήσει την ελληνική ιθαγένεια. Έπειτα, δεν έχει υπάρξει κάποια φορά που να έχει κληθεί στην Εθνική και να μην ανταποκρίθηκε.

Άλλωστε, ανέφερε χαρακτηριστικά στην επιστολή του το 2023 πως «Είναι, δε, τόσο πηγαία η διάθεσή μου να προσφέρω, ώστε δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση που αρνηθώ στο μέλλον να παρέχω τις υπηρεσίες μου, να αφαιρεθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χορήγηση διαβατηρίου».

Παράλληλα, όλα έγιναν νομότυπα, επομένως δεν συντρέχει λόγος για να ανακληθεί το εν λόγω διαβατήριο.