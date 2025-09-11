Ο Τι Τζέι Σορτς δεν αγωνίστηκε καθόλου στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Κολοσσό Ρόδου με 92-89 (11/09), στο δεύτερο φιλικό αγώνα προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν, με τον Τι Τζέι Σορτς να μην χρησιμοποιείται καθόλου.

Μία ημέρα μετά την ήττα από το Περιστέρι, ο Χρήστος Σερέλης είχε στη διάθεσή του μόνο έξι παίκτες, καθώς στους ήδη απόντες, προστέθηκε και το όνομα του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Σορτς απουσίασε λόγω ενοχλήσεων στη δεξιά ποδοκνημική. Το πρόβλημα προέκυψε στον φιλικό αγώνα με το Περιστέρι, αλλά η απόφαση να μην αγωνιστεί ήταν κυρίως προληπτική, για να αποφευχθεί κάποια πρόσθετη επιβάρυνση.

Πρώτος σκόρερ για το «τριφύλλι» ήταν ο Κέντρικ Ναν, που σταμάτησε στους 21 πόντους.

Μετά το φινάλε, ο Χρήστος Σερέλης ανέφερε: «Σήμερα δώσαμε το δεύτερο συνεχόμενο φιλικό μέσα σε δύο μέρες, κάτι πολύ σημαντικό για την προσαρμογή των παικτών. Δεν είχαμε τον Τι Τζέι Σορτς λόγω ενός μικροπροβλήματος στον αστράγαλο, οπότε οι βασικές μας επιλογές περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά και διάθεση για τη συνέχεια της προετοιμασίας».