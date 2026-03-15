Ο Εβάν Φουρνιέ εξερράγη κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου με τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα. Αυτός είναι ο λόγος.

Ο Εβάν Φουρνιέ τα… πήρε στο κρανίο με φίλο του Πανιωνίου κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL στη Γλυφάδα. Σε σημείο που δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν καλά καλά οι συμπαίκτες του και οι διαιτητές τον απέβαλαν αφού πήγε να… ορμήσει στους παρευρισκόμενους. Βγήκε από τα ρούχα του ο Γάλλος.

Πιο συγκεκριμένα στα 6’22” για το τέλος του ημιχρίνου και ενώ το παιχνίδι στο ΔΑΚ της Γλυφάδας παιζόταν, ο Εβάν Φουρνιέ που είχε γυρίσει στην άμυνα των Πειραιωτών αφού είχε ευστοχήσει σε τρίποντο, κατευθύνθηκε προς έναν συγκεκριμένο φίλο του Πανιωνίου στις court seats που τον εξύβριζε και έκανε προς εκείνον άσεμνες χειρονομίες.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Φουρνιέ από Γάλλος έγινε… Τούρκος με την επέμβαση των ψυχραιμότερων να αποδεικνύεται καίρια ούτως ώστε να μην δοθεί ακόμα μεγαλύτερη συνέχεια στο επεισόδιο.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης με έναν εξ’ αυτών μάλιστα να λειτουργεί ως «πυροσβέστης» αφού έτρεξε και έσπευσε γρήγορα προς το σημείο, απέβαλαν τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού και διέταξαν την απομάκρυνση και του φίλου του Πανιωνίου από τη θέση του.

Υπενθυμίζεται πως φραστικό επεισόδιο είχαν και οι Σάσα Βεζένκοφ και Κώστας Παπανικολάου στο ίδιο γήπεδο με την τότε ρέφερι του αγώνα Βάσω Τσαρούχα, να δίνει εντολή για μερική εκκένωση της κερκίδας.