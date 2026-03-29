Η Stoiximan GBL έχει πάρει «φωτιά», με τη «μάχη» για την παραμονή να συνεχίζεται, λίγο πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια!

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL οδεύει προς το τέλος της. Μπορεί ο τίτλος να κριθεί, μέσα από τη διαδικασία των Play Offs, όμως δεν ισχύει το ίδιο για την παραμονή.

Όπως έχει γίνει γνωστό από την αρχή της σεζόν δεν θα υπάρξουν Play Outs, με τις δύο τελευταίες ομάδες να «πέφτουν» κατηγορία.

Οι αγωνιστικές λιγοστεύουν και πλέον υπάρχει ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο σε ό,τι αφορά τις ομάδες που θα «παλέψουν» για την παραμονή.

Τα κλαμπ που είναι σε αυτό το γκρουπ είναι το Μαρούσι, ο Πανιώνιος, η Καρδίτσα, ο Προμηθέας Πατρών, αλλά και ο Κολοσσός Ρόδου.

Ας πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Μετά το «τέλος» της 23ης αγωνιστικής (εκκρεμεί το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός), το Μαρούσι σε 22 αγώνες έχει πέντε νίκες.

Όσες ακριβώς έχει και ο Πανιώνιος, αλλά έχοντας 21 ματς. Ωστόσο, η ισοβαθμία είναι με το μέρος των «κίτρινων». Η Καρδίτσα που έχει έξι νίκες μοιάζει να είναι σε «ασφαλής» θέση, αφού υπερτερεί και των δύο παραπάνω ομάδων.

Σε περίπτωση που ο Προμηθέας Πατρών «πέσει» πιο χαμηλά, «κερδίζει» τον Πανιώνιο, «χάνει» απ’ το Μαρούσι, ενώ έχει ως «μαξιλαράκι» το +29 απέναντί στην Καρδίτσα και εκκρεμεί το δεύτερο μεταξύ τους ματς.

Τα πράγματα για τον Κολοσσό Ρόδου είναι λίγο πιο περίπλοκα, καθώς στις ισοβαθμίες «χάνει» και από τις τρεις ομάδες που είναι πιο χαμηλά, όμως έχει να δώσει ένα ματς με τον Πανιώνιο και ένα με την Καρδίτσα!

Με τη «μάχη» της παραμονής να έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των ομάδων που «παλεύουν» για την παραμονή:

Πανιώνιος:

24η αγωνιστική: Πανιώνιος – Ηρακλής (04/04, 16:00)

25η αγωνιστική: Πανιώνιος – ΑΕΚ (19/04, 16:00)

26η αγωνιστική: Άρης – Πανιώνιος (25/4, 18:30)

Μαρούσι:

24η αγωνιστική: Ρεπό

25η αγωνιστική: Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου (18/04, 18:15)

26η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/04, 18:30)

Καρδίτσα:

24η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Καρδίτσα (04/04, 18:15)

25η αγωνιστική: Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών (18/04, 18:15)

26η αγωνιστική: Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/04, 18:30)

Κολοσσός Ρόδου:

24η αγωνιστική: Περιστέρι – Κολοσσός Ρόδου (04/04, 16:00)

25η αγωνιστική: Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου (18/04, 16:00)

26η αγωνιστική: Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/04, 18:30)

Προμηθέας Πατρών