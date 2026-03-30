Με μία απουσία συνεχίζουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο ντέρμπι «αιωνίων», αφού Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ αποβλήθηκαν, μετά την αψιμαχία τους.

Ένταση από το… πουθενά προκλήθηκε στο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο T-Center Athens, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο, ο Κέντρικ Ναν έκανε φάουλ στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να αντιδρά έντονα και να ζητά εξηγήσεις.

Η κατάσταση ξέφυγε άμεσα, καθώς οι δύο παίκτες ήρθαν σε επαφή, ανταλλάσσοντας σπρωξίματα και φτάνοντας πρόσωπο με πρόσωπο, γεγονός που πυροδότησε γενικευμένη ένταση. Στη σύρραξη ενεπλάκησαν και άλλοι παίκτες από τις δύο ομάδες, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στο παρκέ.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, ο Ματίας Λεσόρ τράβηξε και έσκισε τη φανέλα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με αντιαθλητικό φάουλ. Παράλληλα, τόσο ο Κέντρικ Ναν όσο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση, αφήνοντας τις ομάδες τους χωρίς δύο σημαντικά «όπλα» στη συνέχεια του αγώνα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη σύρραξη: