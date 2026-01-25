Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την κατάσταση που βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν, χαρακτηρίζοντάς της ως «πολύπλοκη».

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στο Μαρούσι (25/01, 92-81), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και πλέον, στρέφει και πάλι το βλέμμα του στην Euroleague.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τα ζητήματα τραυματισμών που ταλαιπωρούν τους παίκτες του «τριφυλλιού», τονίζοντας αρχικά πως τόσο ο Οσμάν, όσο και ο Μήτογλου θα επανενταχθούν στις προπονήσεις της ομάδας αυτήν την εβδομάδα.

Ωστόσο, μιλώντας για την κατάσταση του Κέντρικ Νάν, την χαρακτήρισε ως «πολύπλοκη», καθώς ο παίκτης συνεχίζει να αισθάνεται πόνο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός, εξαρτάται πλήρως από τον Αμερικανό γκαρντ το πότε θα προπονηθεί, αλλά και το εάν μπορεί να παίξει.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Αταμάν για την κατάσταση του Ναν:

«Ο Όσμαν και ο Μήτογλου θα ξεκινήσουν αυτήν την εβδομάδα προπονήσεις με την ομάδα. Η κατάσταση του Ναν είναι λίγο πολύπλοκη. Συνεχίζει να έχει πόνο. Δεν είναι επικίνδυνη κατάσταση, όμως εκείνος θα αποφασίσει πότε θα προπονηθεί και αν μπορεί να παίξει. Είναι σημαντικό να είναι υγιής και θα αποφασίσει εκείνος. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την επιθετική μας προσέγγιση».