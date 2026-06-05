Ετοιμάζεται για την πρώτη μεταγραφή ξένου ο Κολοσσός της Ρόδου με γνώριμο της Stoiximan GBL και δη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Να κλείσει πολύ γρήγορα τις «τρύπες», αποφεύγοντας όλη αυτή τη ψυχοφθόρο διαδικασία και το… τρέξιμο που είχε για την παραμονή θέλει ο Κολοσσός Ρόδου, γεγονός που αποδεικνεύει και με τις κινήσεις του.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ξεκίνησε από πολύ νωρίς τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας και αφού εστίασε στο ελληνικό στοιχείο (παραμονή Καράμπελα, Τσιακμάς, Χρηστίδης, Καμπερίδης), προχωρά γρήγορα αλλά όχο βιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση και με τους ξένους.

Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο Τζέικ Φόρεστερ ο οποίος αναμένεται να γίνει παίκτης των «θαλασσί», σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Ο Αμερικανός σέντερ (2,07μ.) γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα αφού τις δύο περασμένες σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα των ΠΑΟΚ και Άρη.

Μετά τη Β΄ Γερμανίας λοιπόν και μία διετία στη Θεσσαλονίκη που αλλάζει σελίδα, ο Φόρεστερ εκτός απροόπτου θα παίξει για τον Κολοσσό της Ρόδου την περίοδο 2026-27 αφού οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε deal.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή έπαιξε τον δικό της ρόλο στην απόφαση αυτή, αποτελώντας σημαντικό δέλεαρ για κάθε παίκτη. Ιδίως αλλοδαπό που βλέπει την Ευρώπη ως μία έξτρα ευκαιρία να αποδείξει την αξία του.

Ο Φόρεστερ αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια της Stoiximan GBL με τον Άρη, μετρώντας 5,6 πόντους ανά αγώνα και 4,5 ριμπάουντ σε σχεδόν 16 λεπτά αγώνα.