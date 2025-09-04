Τρομερά άτυχος ο Γιώργος Τανούλης, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου. Υποβάλλεται άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Γιώργος Τανούλης υπήρξε τρομερά άτυχος, αφού στη φιλική αναμέτρηση του Άρη με την TFT Skopje (03/09), υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Η σοβαρότητα της κατάστασής του φάνηκε από την πρώτη στιγμή και μετά από την υποβολή του σε μαγνητική τομογραφία, επιβεβαιώθηκε πως υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου.

Άμεσα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, όπως είναι λογικό, ενώ προς το παρόν δεν μπορεί να διευκρινιστεί το διάστημα της απουσίας του.

Ο νεαρός σέντερ, ωστόσο, κρίνεται πολύ δύσκολο να επιστρέψει στα παρκέ, εντός της επόμενης σεζόν.

«Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε άτυχος στον φιλικό αγώνα του ΑΡΗ με την TFT Skopje. Στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, ο 23χρονος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο» ανέφερε η ΚΑΕ Άρης, συμπληρώνοντας.

«Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου. Ο αθλητής του ΑΡΗ θα υποβληθεί σήμερα (04/09) σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να ξεκινήσει η αποκατάστασή του».