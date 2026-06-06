Ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται στον Άρη, παίρνοντας 25χρονο φόργουορντ που έκανε ρεκόρ καριέρας στο NBA πριν από δύο μήνες.

Η όρεξη των ανθρώπων του Άρη έχει ανοίξει, βάζοντας στο μάτι θελκτικές περιπτώσεις ακόμα και από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Το στάτους έχει αλλάξει σε τέτοιο βαθμό τις τελευταίες εβδομάδες, όπως φάνηκε και με το τριετές deal με τον Βασίλη Σπανούλη, που όχι μόνο χτυπάει την πόρτα NBAers αλλά τους παίρνει και απευθείας από εκεί.

Οι Θεσσαλονικείς σύμφωνα με τα όσα επιβεβαιώνει και έβγαλε προς τα έξω η ίδια η ΚΑΕ, έχουν έρθει σε συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον μέχρι πρότινος φόργουορντ των Μπρούκλιν Νετς, Έρικ Λίντελ Τζούνιορ. Και κάπως έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην.

Και αυτό διότι δεν πρόκεται για κάποιον παλαίμαχο άσο που στα 30φευγα του και με χρόνια καριέρας στον «θαυμαστό κόσμο» την ψάχνει για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά για 25χρονο φόργουορντ με 47 συνολικά παιχνίδια στο NBA, ο οποίος είχε την καλύτερή του χρονιά εκεί μέσα στο 2026. Άρα βρίσκεται στο πικ της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο δίμετρος σχεδόν με τα αθλητικά προσόντα φόργουορντ, θεωρείται παίκτης του Άρη, μία από τις σημαντικές μεταγραφές της νέας εποχής. Ένας παίκτης που δεν αποκλείεται να… γυάλισε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο – καλό φίλο του μεγαλομετόχου του Άρη – πριν από δύο μήνες (7/4/2-26), όταν σημείωσε 21 πόντους στη νίκη των Νετς με 96-90 επί των αδιάφορων Μιλγουόκι Μπακς. Και το έκανε σουτάροντας 7/9 τρίποντα.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη που αναμένεται να γίνει και επισήμως τις επόμενες μέρες/ώρες ως μια συμφωνία που δεν «χαλάει», έπαιξε μπάσκετ στο ξακουστό Πανεπιστήμιο του Οχάιο μετρώντας την τελευταία του χρονιά εκεί (2021-22) 19.4 πόντους ανά παιχνίδι, 7.9 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Ο Λιντέλ στάθηκε άτυχος αφού τραυματίστηκε σοβαρά στον αχίλλειο κατά τη διάρκεια αγώνα του Summer League λίγες ημέρες αφότου έγινε ντραφτ από τους Πέλικανς και έχασε όλη του την πρώτη σεζόν στο ΝΒΑ.

Αυτό τον πήγε πίσω, μοιράζοντας τον χρόνο από τότε και μέχρι να συμφωνήσει με τον Άρη μεταξύ G-League και NBA.