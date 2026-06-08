Άτυχος στάθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου και αποχώρησε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Πολύ άσχημη τροπή πήρε ο 3ος τελικός για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Παναθηναϊκό λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στην ανάπαυλα.

Ο Έλληνας φόργουορντ που επανήλθε στη 12άδα του Παναθηναϊκού στο Game 2 όπου και έπαιξε μάλιστα λίγο, βρισκόταν στο παρκέ όταν σε ανύποπτη φάση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή με αντίπαλο, έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους.

Η εικόνα κάθε άλλο παρά καθησυχαστική ήταν εξ’ αρχής για τον Έλληνα διεθνή που όμως απ’ ότι φαίνεται απέφυγε τα χειρότερα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρείτο από πελματιαία απονευρωσίτιδα τις προηγούμενες ημέρες και το πρόβλημα αυτό επέστρεψε. Ο άτυχος «Ρόγκα» θα υποβληθεί σε εξετάσεις που θα δείξουν και το μέγεθος της ζημιάς ενώ φυσικά δεν βρίσκεται σε θέση να συνεχίσει στον τρίτο τελικό.

Μερικές αποδοκιμασίες αλλά και χειροκροτήματα ακούστηκαν κατά την αποχώρηση του Ρογκαβόπουλου για τα αποδυτήρια με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να πιάνει το κεφάλι του και τον Σάσα Βεζένκοφ να σπεύδει να… κοπάσει τις όποιες αποδοκιμασίες για τον Ρογκαβόπουλο.