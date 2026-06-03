Ο Τσέντι Οσμάν άφησε «αιχμές» για τη διαιτησία, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, στην ανάπαυλα του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Ο πρώτος τελικός της Stoiximan GBL έχει ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός πήγε στην ανάπαυλα έχοντας ένα μεγάλο «μαξιλαράκι ασφαλείας», αφού ήταν στο +12 (42-30).

Ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες του Παναθηναϊκού, μέχρι οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια, ήταν ο Τσέντι Οσμάν.

Ο Τούρκος φόργουορντ είχε εννέα πόντους, αλλά και μία ασίστ σε 16:34 που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο.

Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ άφησε «αιχμές» για τη διαιτησία της αναμέτρησης και αναφέρθηκε στις βολές που είχαν κερδίσει οι δύο ομάδες.

Συγκεκριμένα, ο Τσέντι Οσμάν τόνισε πως θα πρέπει αυτός και οι συμπαίκτες του να προσπαθήσουν να πάνε πιο πολύ στη γραμμή των βολών.

Αναλυτικά, τι είπε ο Τσέντι Οσμάν:

«Δεν νομίζω ότι ήμασταν τόσο κακοί στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στην άμυνα. Έβαλαν αρκετά τυχερά σουτ, τα οποία θα μπορούσαμε να τα σταματήσουμε. Προφανώς, θα βοηθούσε αν παίρναμε κάποιες ελεύθερες βολές να μείνουμε στο ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε επιθετικά και να προσπαθήσουμε να πάμε στη γραμμή των βολών αν μπορούμε».