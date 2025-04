Εκτός ημιτελικών του τουρνουά στη Βαρκελώνη πριν καν προλάβει να παλέψει για αυτά, τέθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το απόγευμα της Μ. Παρασκευής. Ο Έλληνας πρωταθλητής που ξεκίνησε με μεγάλες φιλοδοξίες τη σεζόν στο χώμα, δεν άντεξε και στο τρίτο μόλις game της αναμέτρησης με τον Φις, αποχώρησε από το court.

Η πρόωρη και άδοξη αποχώρηση του Έλληνα τενίστα από τον αγώνα, κάθε άλλο παρά σαν αναμενόμενη εξέλιξη ήρθε. Για αυτό και οι περισσότεροι, κάνουν λόγο για κάποια αδιαθεσία και όχι τραυματισμό, λαμβάνοντας υπόψιν και το ζέσταμά του. Ο κοσμοαγαπητός στη Βαρκελώνη Στέφανος Τσιτσιπάς που έμοιαζε χαμογελαστός, δεν αρέσκεται στην παραίτηση. Δεν το βάζει εύκολα κάτω. Και το παρελθόν, το επιβεβαιώνει.

Στην πρωτεύουσα της Καταλονίας και τον 83ο προημιτελικό της καριέρας του γενικότερα, ο 26χρονος Τσιτσιπάς αναγκάστηκε να αποχωρήσει για τρίτη φορά στην καριέρα του από μία αναμέτρηση.

Η πρώτη συνέβη τον Νοέμβρη του 2021 στο Παρίσι (Rolex Paris Masters) μετά από μόλις έξι Games κόντρα στον Αλεξέι Ποπίριν. Η τελευταία ήταν στους ATP Finals στο Τορίνο το 2023 με πρόβλημα στη μέση του.

Για το πίσω μέρος του κορμού του Τσιτσιπά, έκανε λόγο και ο – για λίγα λεπτά – αντίπαλός του, Αρτούρ Φις στη Βαρκελώνη. Στο τουρνουά της οποίας είχε βρεθεί στον τελικό την τελευταία διετία.

«Νομίζω ότι έχει να κάνει με την πλάτη του. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για να είμαι ειλικρινής. Ήμουν έτοιμος να πολεμήσω για λίγες ώρες γιατί είναι πρωταθλητής. Κάθε φορά που παίζουμε έχουμε δύσκολους αγώνες. Η ευχή μου είναι να είναι έτοιμος για τις επόμενες εβδομάδες και για το French Open. Του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω τι είχε, αλλά του εύχομαι τα καλύτερα», ανέφερε ο αντίπαλός του.

I remember only one walkover Stef had in his career before – you may correct me if I am wrong. The one in Paris with his elbow.



This would be his 2nd ret. so he must feel bad.



It looks more like some virus or maybe stomach issue rather than anything physical. Speedy recovery🙏 pic.twitter.com/H2zldBX67U