Την πρόκρισή του σε 3ο γύρο Grand Slam έπειτα από δύο και βάλε χρόνια, πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Συνέχεια στην πολύ μεγάλη νίκη της πρεμιέρας έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που αρχίζει να βγάζει σιγά σιγά στο κορτ τον πολύ καλό του εαυτό. Είναι δεδομένο – και αποδεδειγμένο άλλωστε – ότι το ταλέντο και οι ικανότητες ήταν πάντοτε εκεί.

Καταχωνιασμένα όμως τα τελευταία χρόνια, κρυμμένα κάτω από τους δικούς τους «δαίμονες» και την ψυχολογική αστάθεια και ανισορροπία, όπως έγραψε και ο ίδιος στο αγαπημένο του twitter πριν από λίγες ώρες.

Στην άλλη πλευρά του ωκεανού, ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε ότι το come back του με τον Άρτουρ Φιλς μόνο τυχαίο δεν ήταν. Στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου ξεπέρασε με 3-1 σετ και νέα ανατροπή το εμπόδιο του Νοτιοαφρικανού Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε μετά το Roland Garros του 2024, για πρώτη φορά στον τρίτο γύρο grand slam.

Αν δεν είναι αυτά δείγματα επιστροφής στο επίπεδο όπου ανήκει και έχει φτάσει, τότε ποια είναι; Με τον Πάτρικ Μουράτογλου στο πλευρό του και τον Περίν από κοντά, ο Τσιτσιπάς φαίνεται πως έχει «ξεκλειδωθεί», παίζοντας με σαφώς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Κάτι που βγαίνει και στο κορτ.

Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς πως η σπουδαία νίκη του στην πρεμιέρα του τουρνουά απέναντι στο Νο10 του ταμπλό Άρτουρ Φιλς που βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, ήταν και κάτι σαν… εκδίκηση για τον ίδιο. Καθώς εδώ και κάποιους μήνες, ο προπονητής Ίγκορ Ιβανίσεβιτς με τον οποία η συνεργασία δεν πήγε και τόσο καλά, έχει αναλάβει τον Γάλλο τενίστα.

Η συνύπαρξη των δύο αν και άρχισε με πολλές περγαμηνές και προσδοκίες, τερματίστηκε πολύ σύντομα μετά από δημόσια κριτική που έκανε ο Κροάτης προπονητής στον Τσιτσιπά και διάφορες διαφωνίες.

Η όλη εξέλιξη μάλιστα και τα σχόλια του Ιβανίσεβιτς, πλήγωσαν και πείσμωσαν τον Στέφανο Τσιτσιπά όπως παραδέχθηκε πριν από μερικούς μήνες σε συνέντευξε που παραχώρησε.

Με αλλαγή πλεύσης πλέον, μακριά από τον Ιβανίσεβιτς και τον πατέρα του τενιστικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναθαρρεί. Και κοιτάζει το εγγύς μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, προσφέροντας το ανάλογο αίσθημα και στους φαν του.