Ο Νικ Κύργιος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαΐνη, τι «ακολουθεί» -από εδώ και πέρα- για τον 31χρονο τενίστα;

Το απόλυτο «ΣΟΚ» με τον Νικ Κύργιο. Ο 31χρονος τεχνίστας βρέθηκε θετικός σε έλεγχος κοκαΐνης, που του έγινε στο Mallorca Open.

Παρέδωσε δείγμα στις 22 Ιουνίου και η μετέπειτα ανάλυσή του έδειξε την παρουσία βενζοϋλεκγονίνης, μεταβολίτη της κοκαΐνης.

The International Tennis Integrity Agency (ITIA) has provisionally suspended Nick Kyrgios under the Tennis Anti-Doping Programme. pic.twitter.com/Rwh7INYkxf — BBC Sport (@BBCSport) August 19, 2026

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή του αναστολή, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, που είναι σε ισχύ από τις 4 Αυγούστου.

Για όσο διάστημα παραμένει σε αναστολή, ο Nικ Κύργιος δεν μπορεί να παίξει, να προπονήσει ή να παρευρεθεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση που οργανώνεται ή τελεί υπό την αιγίδα του World Tennis, της WTA, της ATP, των Grand Slam ή οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας.

Nick Kyrgios tested positive for cocaine at an ATP Tour event and has been provisionally suspended.



The suspension has been in place since August 4, and Kyrgios has not appealed it, the ITIA said Wednesday.



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Σε περίπτωση που η χρήση έχει γίνει εκτός αγωνιστικής περιόδου, θα είχε και μειωμένες κυρώσεις για τις συγκεκριμένες ουσίες.

Όπως γνωστοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ακεραιότητας του Τένις (ITIA), ο Νικ Κύργιος έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση και να ζητήσει την άρση του προσωρινού αποκλεισμού του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε σχετική ενέργεια.

Μάλιστα, ο ίδιος τοποθετήθηκε μέσω Instagram, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για όσα συνέβησαν και χαρακτήρισε την πράξη του ως: «τεράστιο λάθος».