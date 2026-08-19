Το απόλυτο «ΣΟΚ» με τον Νικ Κύργιο. Ο 31χρονος τεχνίστας βρέθηκε θετικός σε έλεγχος κοκαΐνης, που του έγινε στο Mallorca Open.
Παρέδωσε δείγμα στις 22 Ιουνίου και η μετέπειτα ανάλυσή του έδειξε την παρουσία βενζοϋλεκγονίνης, μεταβολίτη της κοκαΐνης.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή του αναστολή, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, που είναι σε ισχύ από τις 4 Αυγούστου.
Για όσο διάστημα παραμένει σε αναστολή, ο Nικ Κύργιος δεν μπορεί να παίξει, να προπονήσει ή να παρευρεθεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση που οργανώνεται ή τελεί υπό την αιγίδα του World Tennis, της WTA, της ATP, των Grand Slam ή οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας.
Σε περίπτωση που η χρήση έχει γίνει εκτός αγωνιστικής περιόδου, θα είχε και μειωμένες κυρώσεις για τις συγκεκριμένες ουσίες.
Όπως γνωστοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ακεραιότητας του Τένις (ITIA), ο Νικ Κύργιος έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση και να ζητήσει την άρση του προσωρινού αποκλεισμού του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε σχετική ενέργεια.
Μάλιστα, ο ίδιος τοποθετήθηκε μέσω Instagram, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για όσα συνέβησαν και χαρακτήρισε την πράξη του ως: «τεράστιο λάθος».