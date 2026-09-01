Τον δικό του τρόπο για να… πικάρει την Ισπανία λόγω Εθνικής ομάδας, βρήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το «πείραγμα» του Τσιτσιπά για Εθνική-Ισπανία με… Αλκαράθ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τα… παλιά εμφανίστηκε στον πρώτο γύρο του US Open και με ανατροπή, επιβλήθηκε 3-1 σετ του Φιλς για να για να μείνει στο τουρνουά.

Ο Έλληνας τενίστας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη επί ενός αντιπάλου που δεν είχε κερδίσει τις πέντε προηγούμενες φορές που είχαν συναντηθεί στο τουρ. Η κατάσταση στην οποία μάλιστα βρισκόταν ο Γάλλος, δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο επίτευγμα του Τσιτσιπάς καθώς πριν από λίγες ημέρες κατάκτησε το τουρνουά στο Σινσινάτι.

Παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο (0-1 και 2-5 games στο δεύτερο σετ), ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε πνευματική ετοιμότητα και το τελικό αποτέλεσμα, τον δικαίωσε.

Μία νίκη που μπορεί να εξελιχθεί σε ιδιαιτέρως σημαντική, στη νέα αυτή προσπάθεια που κάνει για το restart.

Πάντως το πρώτο του «χτύπημα» στα social media μετά την επικράτησή του, δεν αφορούσε το τένις αυτό καθ’ αυτό, αν και επεικόνιζε τον Κάρλος Αλκαράθ. Αντ’ αυτού, ήθελε να πικάρει το Νο2 στον κόσμο για τη νίκη-θρίλερ της Εθνικής ομάδας μπάσκετ απέναντι στην αντίστοιχη της Ισπανίας.

Ο Στεφανος Τσιτσιπάς συνόδευσε μία φωτογραφία του Ισπανού τενίστα με τη λεζάντα «Οι Έλληνες ποτέ δεν πεθαίνουν, οκ», θέλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να… πικάρει για το αγχωτικό αποτέλεσμα που πήρε η «γαλανόλευκη» στο Telekom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της β’ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Λίγη ώρα αργότερα, έκανε retweet τον νικητήριο πόντο του επί τους Φιλς, ο οποίος ήρθε με άσο, γράφοντας «ποτέ μην ξεχνάς αυτό που είσαι…»