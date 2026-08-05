Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για την στροφή της καριέρας του που καθυστέρησε αλλά και τη σχέση πατέρα-γιου, φέρνοντας ως παράδειγμα εκείνη που έχει ο Σέλτον με τον δικό του.

Σε φάση αναθεώρησης βρίσκεται ξεκάθαρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς τους τελευταίους μήνες, προσπαθώντας να επανέλθει σταδιακά στην ελίτ του παγκοσμίου τένις και να καθιερωθεί εκεί αφού το ταλέντο και οι «υποδομές» σίγουρα υπάρχουν.

Το ζήτημα έγγυται στην πνευματική του κατάσταση και ηρεμία, κάτι που σε μέσες άκρες επεσήμανε και πάλι πριν ριχτεί στη μάχη του Μόντρεαλ. Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να «χωρίσει» οριστικά και αμετάκλητα τα τενιστικά του τσανάκια με τον πατέρα του ακολουθώντας διαφορετικό δρόμο και όπως τόνισε, ήταν μια απόφαση που έπρεπε να έχει πάρει εδώ και πολύ καιρό.

Γενικότερα στάθηκε στην «υπερβολή υπομονή» που είχε δείξει πριν γυρίσει τον διακόπτη αλλά και τη σχέση πατέρα και γιου όταν εμπλέκεται το τένις, φέρνοντας κατά νου το παράδειγμα του Μπεν Σέλτον.

«Βρίσκομαι σε ένα κεφάλαιο της καριέρας μου που θα έπρεπε να είχε αρχίσει εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι έκανα υπερβολική υπομονή με τον χρόνο που είχα, ότι βολεύτηκα υπερβολικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζα διάφορες πτυχές της καριέρας μου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αργήσω πάρα πολύ να κάνω αυτή την αλλαγή. Αλλά έτσι λειτουργεί η ζωή, υπάρχουν πράγματα που έρχονται τη στιγμή που πρέπει να έρθουν.»

«Τώρα βρισκόμαστε εδώ και κάνουμε τα πράγματα με τον τρόπο που μου αρέσει, όπως θέλω να είναι. Θέλω να συνεργάζομαι με έναν προπονητή με τον οποίο να είμαι ευτυχισμένος. Ο Τομά Περέν είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι και ξέρω ότι και ο Πατρίκ Μουράτογλου τον επιβλέπει. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται μαζί μου από την πρώτη ημέρα, άνθρωποι της Ακαδημίας που πιστεύουν σε μένα και θέλουν το καλύτερο για μένα. Αυτό είναι το σημαντικότερο: πρέπει να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που ξέρεις ότι θα πήγαιναν στον πόλεμο για σένα.»

Αναφορικά με την επαγγελματική σχέση που μπορεί να συνδέει πατέρα και γιο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε πως… «Η σχέση ανάμεσα σε πατέρα και γιο είναι αρκετά δύσκολη. Μπορεί να λειτουργήσει για κάποιους, όπως για παράδειγμα στον Ζβέρεφ ή στον Σέλτον. Κάποιες φορές παρατηρώ τον πατέρα του Μπεν και αισθάνομαι ότι είναι το τέλειο παράδειγμα για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ένας πατέρας στον γιο του που παίζει τένις στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι το τέλειο παράδειγμα. Τον βλέπω και μερικές φορές εύχομαι τα πράγματα να ήταν έτσι και για μένα, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Σέλτον και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η σχέση του με τον πατέρα του. Τη θεωρώ ένα εξαιρετικό παράδειγμα.»