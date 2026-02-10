Ο Κάρλος Αλκαράθ και η επιτυχία είναι δύο έννοιες που πάνε μαζί αλλά δεν έτυχε, πέτυχε.

Η κορυφή λένε και η διάκριση, θέλουν θυσίες. Έναν συνδυασμό ταλέντου, κατάλληλης φυσικής κατάστασης αλλά και πνευματικής ετοιμότητας. Το άστρο, το timing, οι συγκυρίες. Αλλά και η γαλούχηση του mindset ενός πρωταθλητή. Βασικό συστατικό για την καθιέρωση και τη συνέπεια, πολλώ δε μάλλον σε ένα ατομικό άθλημα… φθοράς όπου τα όρια δοκιμάζονται συχνά πυκνά και ανά λίγες ώρες μάλιστα. Ο Κάρλος Αλκαράθ τα έχει όλα.

Το παιδί θαύμα από την Ισπανία που μεγάλωσε κι εκείνος ζώντας την εποχή του μεγάλου Ράφα Ναδάλ τον οποίο είχε για πρότυπο, έφτασε πριν από μερικές ώρες στην κατάκτηση του Australian Open μπροστά στα μάτια του ειδώλου του, ο οποίος παρακολούθησε τον τελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επιβλήθηκε με 3-1 σετ κόντρα στον… γέρο Νόβακ Τζόκοβιτς που αντέχει ακόμα και έβαλε στην ήδη πλούσια τροπαιοθήκη του πριν καν κλείσει τα 23 του χρόνια, το μοναδικό grand slam που του έμενε. Το Αυστραλιανό Όπεν, φτάνοντας στα εννιά ήδη. Εντυπωσιακός.

Ο Κάρλος Αλακαράθ αριθμεί ήδη 25 τίτλους καριέρας, έχει ρεκόρ 287 νίκες και 65 ήττες, βρισκόμενος ήδη στο Νο5 all time των αθλητών του τένις με τα περισσότερα έσοδα από αγωνιστικά κέρδη. Στο απώγειο όμως δεν τον τοποθέτησε κάποιος αλλά έφτασε τόσο νωρίς καλμάροντας τον ενθουσιασμό του, λόγω και της προετοιμασίας του σωματικά και πνευματικά πριν τα παιχνίδια.

Την περίοδο του 2021, μερικούς μήνες πριν φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου ATP τίτλου, ο Covid-19 είχε δυσκολέψει τη ζωή όλων. Ο Κάρλος Αλκαράθ όμως δεν βρήκε δικαιολογίες. Δούλευε εντατικά με ό,τι έβρισκε πριν πάει να παίξει στο δωμάτιο των ξενοδοχείων που είχε καταλύσει για τη συμμετοχή του στα μεγάλα τουρνουά. Εκείνος, η ρακέτα του και ό,τι άλλο μπορούσε κάποιος να φανταστεί.

Ποιος ξέρει που θα σταματήσει το κοντέρ με τον απίθανο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος μαζί με τον Γιανίκ Σίνερ έχουν «σβήσει» την επόμενη του Big-3 γενιά.