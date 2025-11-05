Απίστευτο κι όμως αληθινό αυτό που συμβαίνει στο τένις και την παγκόσμια κατάταξή του, την ώρα που ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει φέρει… αστερόσκονη στην Αθήνα.

Η καρδιά του τένις χτυπά στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες και αυτό αποτελεί είδηση. Σημαντική και ελπιδοφόρα, πολλώ δε μάλλον όταν δεν έχει να κάνει με πρόσωπα (Τσιτσιπάς και Σάκκαρη) αλλά με το ίδιο το σπορ. Ακόμα κι αν η εικόνα στις κερκίδες από τους προκριματικούς και την πρώτη μέρα του Hellenic Championship κάθε άλλο παρά ικανοποιητική ήταν. Μάλλον απογοητευτική θα έλεγε κανείς.

Η παρουσία φυσικά και η αύρα του Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει αρχίσει να αναπτύσσει ένα ξεχωριστό δέσιμο με την Ελλάδα την ίδια ώρα που επιχειρημαντικά πλάνα εκείνου και της οικογένειάς του βρίσκονται στα σκαριά, έπαιξε τον δικό της σημαντικό ρόλο. Είναι από τους «θρύλους» του αθλήματος, εκείνος με τις περισσότερες κατακτήσεις Grand Slam. Μία… μηχανή. Κι αυτό αρκεί.

Το τένις λοιπόν διαρκώς αναπτύσσεται στα μέρη μας, μαζί και όσα το περιλαμβάνουν. Τουρνουά, κανονισμοί, ATP, περσόνες, παγκόσμια κατάταξη, διαμόρφωση αυτής. Κι όσο ο… κόσμος του τένις ανοίγεται, τόσο πρέπει να συμφιλιώνεται κανείς με τις «τρέλες» του χώρου.

Εδώ και μερικά χρόνια, το άθλημα βρίσκεται σε μεταβατική εποχή, στη ρωγμή του χρόνου. Η μετά legends εποχή με τους νέους που τους διαδέχονται και μία θεωρητικά «χαμένη γενιά». Αυτή των Μενβέντεφ, Τσιτσιπά, Ζβέρεφ που στάθηκε και κάπως άτυχη αφού Ναδάλ και Τζόκοβιτς άντεχαν ακόμα.

Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ αποτελούν πλέον την… αφρόκρεμα του χώρου. Τους μεγάλους σταρ που ήρθαν για να μείνουν. Και έστω και στην υπερβολή της, η διαφορά με τους υπόλοιπους τενίστες – αυτήν την περίοδο – αντικατοπτρίζεται από την παγκόσμια κατάταξη.

Ο Ιταλός και ο Ισπανός πηγαίνουν χέρι χέρι, έχοντας ανοίξει υπερβολικά πολύ την ψαλίδα με τους υπόλοιπους. Σε τέτοιο βαθμό που περισσότερους πόντους χωρίζους τον Κάρλος Ακαράθ (#2) από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (#3) δηλαδή 5.690 πόντοι, απ’ ότι τον Γερμανό τενίστα με τον τελευταίο παίκτη του ATP Ranking, ονόματι Τμπία Κοστάντσο Μπαραγκιόλα Μορντίνι από την Ιταλία, ο οποίος στο Νούμερο 2174 της κατάταξης με έναν πόντο.

Για να μπει και ελληνικό ενδιαφέρον στη συζήτηση, πιο κοντά βρίσκεται ο Πέτρος Τσιτσιπάς (Νο905 με 21 πόντους) στην τριάδα παρά το Νο3 με το Νο2 της κατάταξης.

The world's number 1000 is closer to number 3, than number 3 is to number 2.



5.536 vs. 5.690 points



#1. Sinner 🇮🇹 11.500

#2 Alcaraz 🇪🇸 11.250

…

(5.690)

…

#3 Zverev 🇩🇪 5.560

…

(5.536)

…

#1000 Koeblsl 🇳🇱 24



Βάσει αριθμών βέβαια όλα τα παραπάνω αφού στην ουσία μία τέτοια ανέλιξη είναι από απίθανη μέχρι αδύνατη να συμβεί λόγω της διαφοράς στο πως μοιράζονται οι πόντοι και της μειονεκτικής θέσης στην οποία βρίσκονται τενίστες από τα χαμηλότερα στρώματα. Ή αντίστοιχα της επιβράβευσης στις κληρώσεις που τυγχάνουν οι κορυφαίοι. Πρέπει να υπάρχει και η ανταμοιβή.