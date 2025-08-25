Απίστευτα πράγματα στο πρώτο και τελευταίο παιχνίδι του Ντανιίλ Μεντβέντεφ στο US Open 2025.

Τρομερά και πρωτοφανή πράγματα έλαβαν χώρα στο εναρκτήριο παιχνίδι του Ντανιίλ Μεντβέντεφ στο US Open 2025. Πρώτο και τελευταίο για την ακρίβεια για τον Ρώσο τενίστα, ο οποίος δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.

Ο άλλοτε Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης, ο μοναδικός που τα έχει καταφέρει στην εποχή των Ναδάλ-Τζόκοβιτς-Φέντερερ μετά τον Άντι Ρόντικ (2004), αποκλείστηκε ξανά στον πρώτο γύρο Grand Slam την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Και το 2025 θέλει να φύγει και να μην ξανάρθει.

Ήττα την οποία δεν πήρε με πολύ καλό μάτι ο Μενβέντεφ, κάνοντας… κομμάτια τη ρακέτα του. Ο υψηλόσωμος τενίστας όταν όλα είχαν τελειώσει και μπροστά στα εμβρόντητα μάτια των φαν, πραγματικά διέλυσε τη ρακέτα του πριν αποχωρήσει.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Τα χρόνια του στο τουρ, ο Μεντβέντεφ δεν φημίζεται για την ψυχραιμία του, έχοντας επιδείξει αρκετές φορές ζήτηματα διαχείρισης θυμού. Τούτη τη φορά όμως, μάλλον ήταν εκείνη που ξέφυγε περισσότερο από κάθε άλλη. Κι αυτό ήταν το φινάλε, αφού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε μεσολαβήσει και ένα σκηνικό που δεν συνατά κανείς στο τένις.

Το άθλημα των ευγενών όπου τα ξεσπάσματα και οι αντιδράσεις δεν χωρούν. Ναι μεν αλλά είναι η απάντηση, εστιάζοντας στο τέλος του τρίτου σετ.

Ο Γάλλος αντίπαλός του, Μπέντζαμιν Μπονζί, είχε match point και την ευκαιρία να «σκουπίσει» τον Μεντβέντεφ όταν το κορτ μετατράπηκε σε… αρένα. Ο λόγος; Η εντολή του διαιτητή να επαναληφθεί το πρώτο σερβίς, το οποίο είχε καταλήξει άουτ από τον Γάλλο.

Ο ρέφερι Γκρεγκ Άλενσγουορθ αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον Μπονζί διότι ένας φωτογράφος κινήθηκε την ώρα που παιζόταν ο αγώνας, θεωρώντας ότι τον αποσυντόνισε. Αυτό έβγαλε τον Μεντβέντεφ από τα ρούχα του.

«Είσαι άντρας; Είσαι άντρας; Γιατί τρέμεις; Τι συμβαίνει, ε; Παιδιά, θέλει να φύγει. Πληρώνεται με το παιχνίδι, όχι με την ώρα» ήταν τα λόγια του εν εξάλλω Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος δεν σταμάτησε εκεί.

Μη μένοντας ικανοποιημένος από τις εξηγήσεις του διαιτητή, φώναξε στο μικρόφωνο και έπειτα δυνατά «τι είχε πει ο Ράιλι Οπέλκα;», εννοώντας τη δήλωση που είχε κάνει για τον Άλενσγουορθ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «χειρότερο διαιτητή στο tour».

Καθόλη τη διάρκεια του διαπληκτισμού του με τον ρέφερι, καλούσε τον κόσμο με χειρονομίες να αποδοκιμάσει όλο και πιο δυνατά και έντονα.

Όταν το σόου έλαβε τέλος και ο αγώνας ξεκίνησε ξανά μετά την 4λεπτη διακοπή, ο Μεντβέντεφ έσωσε προσωρινά την πατρίδα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 σετ (6-0 πήρε το 4ο στο οποίο έστελνε καρδούλες στο κοινό).

Τελικά ο Γάλλος είχε τα ψυχικά αποθέματα να μην λυγίσει, παίρνοντας έστω και με καθυστέρηση την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Επισοδειακό το παιχνίδι που δεν θύμιζε σε τίποτα την ευγένεια που διέπει το εν λόγω άθλημα.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Για την ιστορία, η… πέτρα του σκανδάλου ή αλλιώς ο φωτογράφος απομακρύνθηκε με την βοήθεια της ασφάλειας και ανακλήθηκε η διαπίστευσή του για το υπόλοιπο του τουρνουά.