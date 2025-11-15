Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα προτιμούσε μάλλον να μην είχε βάλει το όνομά του δίπλα από αυτό το (όχι και τόσο) πετυχημένο ρεκόρ.

Από τη μία ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έχει παρουσιάσει αξιοπρόσεκτη σταθερότητα κοιτάζοντας κανείς την πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP στον χάρτη του τένις. Από την άλλη, η σφραγίδα δεν μπήκε ποτέ. Τουλάχιστον για την ώρα.

Μία χαμένη γενιά για την οποία ευθύνεται τόσο η προηγούμενη που κράτησε αρκετά περισσότερο απ’ όσο αναμενόταν χάρις τους Ναδάλ και Τζόκοβιτς από την άλλη η επόμενη που ήρθε με φόρα αφού Αλκαράθ και Σίνερ βρίσκονται… αιώνες μπροστά από όλους του υπόλοιπους. Και στη μέση; Ο Μενβέντεφ που πρόλαβε έστω να πανηγυρίσει ένα Grand Slam στις ΗΠΑ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και άλλοι.

Το τένις έχει γίνει – αυτή την εποχή τουλάχιστον – δύο ταχυτήτων με τον Ιταλό και τον Ισπανό να έχουν ξεφύγει αφήνοντας μόνο… σκόνη για τους πίσω. Και κάπου εκεί αχνοφαίνεται το Νο3 της κατάταξης, ο Γερμανός τενίστας που απέχει λιγότερο από τον 1000ο τενίστα της λίστας απ’ ότι από τον Αλκαράθ που ακολουθεί τον Σίνερ. Του τένις τα παράδοξα.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εμπλέκεται σε ένα ακόμα γεγονός-αρνητικό ρεκόρ το οποίο θα ήθελε ιδανικά να αφήσει πίσω του το συντομότερο δυνατό. Στα 20 του χρόνια, ο Ζφέρεφ έγινε ο πρώτος τενίστας μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος ντεμπούταρε στο Top20, κλείνοντας τον περασμένο Μάη οκτώ χρόνια στην πρώτη μάλιστα 10άδα. Από την οποία δεν έχει πέσει ποτέ από τότε.

Προσφάτως, ο Ζβέρεφ συμπλήρωσε όχι δέκα ούτε είκοσι αλλά 370 (!) εβδομάδες βρισκόμενος στο Top10, το οποίο αποτελεί χαρμόσυνο νέο από μόνο του για τον ίδιο. Έλα όμως που έγινε ταυτόχρονα ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του παγκόσμιου τένις ο οποίος κλείνει τόσες εβδομάδες ως μέλος της και δεν έχει κερδίσει κανένα grand slam.

Ο Γερμανός ο οποίος βρίσκεται στην 5η θέση όλων των εποχών σε έσοδα από αγώνες αγγίζοντας τα 56 εκατομμύρια, έχει φτάσει στην πηγή τρεις φορές, παίζοντας τελικό στο Αυστραλιανό Όπεν του 2025, στο Roland Garros του 2024 και στο US Open του 2020. Στο Γουίμπλεντον δεν έχει περάσει ποτέ από τον 4ο γύρο.

Το παρήγορο για τον Ζβέρεφ είναι πως έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.