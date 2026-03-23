Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξέσπασε κατά του διαιτητή της αναμέτρησης με τον Αρτούρ Φις.

Πρόωρο και άδοξο τέλος είχε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Miami Open, καθώς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Αρτούρ Φις σε μια αναμέτρηση που διήρκεσε μόλις 55 λεπτά.

Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος επισκιάστηκε από την έντονη νευρικότητα του 27χρονου πρωταθλητή, ο οποίος βρισκόταν σε συνεχή αντιπαράθεση με τον διαιτητή για τις συνθήκες διεξαγωγής του παιχνιδιού.

Ο Έλληνας τενίστας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον φωτισμό του Hard Rock Stadium, υποστηρίζοντας πως η περιορισμένη ορατότητα καθιστούσε αδύνατο τον εντοπισμό της μπάλας.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Τσιτσιπάς ξέσπασε κατά του διαιτητή, κατηγορώντας τον για αδράνεια και λέγοντάς του χαρακτηριστικά πως «θα έπρεπε να ντρέπεται» που δεν μερίμνησε για τη διόρθωση του προβλήματος.

Χαρακτηριστικά είπε: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να χάνω forehand για πέντε συνεχόμενες ώρες; Δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να δω την μπάλα. Δεν ξέρω εκείνος πώς τη βλέπει».