Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, στο Costa Navarino, όπου απολαμβάνει το δεύτερο αγαπημένο του άθλημα, μετά το τένις.

Ο θρύλος του τένις, Ρότζερ Φέντερερ, απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητα, στο υπερπολυτελές κατάλυμα, Costa Navarino, ο Ρότζερ Φέντερερ επέλεξε να περάσει ποιοτικό χρόνο στη χώρα μας, απολαμβάνοντας παράλληλα, το δεύτερο αγαπημένο του άθλημα, μετά το τένις. Φυσικά, αναφερόμαστε στο γκολφ.

Όπως συνήθιζε, ακόμη και όταν ήταν εν ενεργεία στα court, ο Ρότζερ Φέντερερ κρατούσε το μπαστούνι του γκολφ, όποτε άφηνε τη ρακέτα του τένις. Πρόσφατα, μάλιστα, εθεάθη να παίζει γκολφ, πλάι στο «αντίπαλο δέος» του επί χρόνια, τον Ράφαελ Ναδάλ.

Αυτήν τη φορά, επέλεξε να το πράξει στην Ελλάδα, την οποία έχει επισκεφθεί για διακοπές και στο παρελθόν.

Στο Costa Navarino προφανώς «κέντρισε» τα βλέμματα με την παρουσία του και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με τους θαυμαστές που τον συνάντησαν, στο πολυτελές resort της Μεσσηνίας.

