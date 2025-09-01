Η απόφαση της ομοσπονδίας τένις να εντάξει τον 13χρονο Ραφαήλ Παγώνη στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με τη Βραζιλία στο Davis Cup, μπορεί να έχει συμβολικό σκοπό, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καριέρα του νεαρού πρωταθλητή.
Έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα Ευρώπης Κ14, ο Παγώνης θα έχει την ευκαιρία να βρίσκεται δίπλα σε καταξιωμένους παίκτες όπως ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες.
Η παρουσία του στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ, κατά τη διάρκεια των αγώνων με τη Βραζιλία, σηματοδοτεί μια κίνηση ενότητας και στρατηγικής για το μέλλον από την ΕΦΟΑ, που φαίνεται να προωθεί σταδιακά τον νεαρό αθλητή στην ομάδα των ανδρών.
Αυτή η κίνηση δεν είναι μόνο επένδυση στο μέλλον του Ραφαήλ, αλλά και στη μελλοντική επιτυχία της εθνικής ομάδας τένις.