Σε μία συμβολικά, αλλά αξιέπαινη κίνηση προέβη η ομοσπονδία τένις, καθώς συμπεριέλαβε τον Ραφαήλ Παγώνη στη σύνθεση της Εθνικής, για το Davis Cup!

Η απόφαση της ομοσπονδίας τένις να εντάξει τον 13χρονο Ραφαήλ Παγώνη στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με τη Βραζιλία στο Davis Cup, μπορεί να έχει συμβολικό σκοπό, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καριέρα του νεαρού πρωταθλητή.

Έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα Ευρώπης Κ14, ο Παγώνης θα έχει την ευκαιρία να βρίσκεται δίπλα σε καταξιωμένους παίκτες όπως ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες.

Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε την Ευρώπη αλλά δεν ήταν ο πρώτος Έλληνας που το καταφέρνει στο τένις Το next big thing του ελληνικού τένις συνεχίζει να κάνει θόρυβο στην κατηγορία των junior κατακτώντας το ένα τρόπαιο μετά το άλλο.

Η παρουσία του στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ, κατά τη διάρκεια των αγώνων με τη Βραζιλία, σηματοδοτεί μια κίνηση ενότητας και στρατηγικής για το μέλλον από την ΕΦΟΑ, που φαίνεται να προωθεί σταδιακά τον νεαρό αθλητή στην ομάδα των ανδρών.

Αυτή η κίνηση δεν είναι μόνο επένδυση στο μέλλον του Ραφαήλ, αλλά και στη μελλοντική επιτυχία της εθνικής ομάδας τένις.