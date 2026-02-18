Μία τεράστια πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που «πέταξε» στα προημιτελικά του Qatar Open. Ωστόσο, οι δηλώσεις του είχαν ενδιαφέρον για ακόμα έναν λόγο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «πέταξε» για τα προημιτελικά του Qatar Open! Ο Έλληνας τενίστας, με μία τρομερή εμφάνιση «πέταξε» εκτός τον Ντανίιλ Μαντβέντεφ με 2-0 σετ (6-3, 6-4)!

Μάλιστα, αυτή η νίκη έφερε και τη «διακοπή» από ένα σερί που «έτρεχε» ο Ρώσος αθλητής. Συγκεκριμένα, ο Ντανίιλ Μαντβέντεφ μετρούσε τρεις συνεχόμενες νίκες, απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά από το 2023 και μετέπειτα.

Πλέον, το επόμενό του εμπόδιο είναι ανάμεσα στον Φαμπιάν Μοροζάν και τον Αντρέι Ρουμπλόφ, αφού θα αναμετρηθεί με τον νικητή της αναμέτρησης.

If the angle doesn’t exist, invent it. pic.twitter.com/7VDACqcEV0 — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) February 18, 2026

Στις δηλώσεις του, μετά τη λήξη της «μάχης» για τους «16» του ο Έλληνας τενίστας, ήταν πολύ ικανοποιημένος με την εμφάνισή του.

Ωστόσο, μία «ειδική» αναφορά είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για ποιον λόγο; ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για μία «κίνηση», που θέλει να βλέπει περισσότερο στο τένις!

A confidence-boosting win. We move in Doha! 🙌 pic.twitter.com/g17xbegShK — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) February 18, 2026

Ποια είναι αυτή; Το backhand με το ένα χέρι, αφού τόνισε ότι αν και έχει «ψιλοχαθεί», είναι μία κίνηση που πρέπει να «μείνει».

Γι’ αυτό και είχε ένα μεγάλο «παράπονο», αφού βλέπει πολλούς τενίστες σε μικρή ηλικία να μην το προτιμούν.

Αναλυτικά, τι είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Έδειξα μαχητικότητα, πολύ υψηλή ένταση. Σήμερα έδειξα μεγάλη συνέπεια. Απλώς είχα τη διάθεση να μείνω εκεί έξω και να παλεύω πόντο με πόντο. Χάρηκα πολύ με τον τρόπο που το παιχνίδι μου “έδεσε” προς το τέλος. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το σερβίς μου. Μου έδωσε πολλούς πόντους και μπόρεσα να χτίσω πολλή αυτοπεποίθηση και να επιβληθώ, ξεκινώντας με τόσο καλά σερβίς».

Για το backhand με το ένα χέρι σχολίασε:

«Θέλω τα παιδιά να βλέπουν ότι το σύγχρονο τένις, το τένις με backhand με ένα χέρι είναι ακόμα εδώ. Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν με backhand με ένα χέρι. Νιώθω ότι σιγά-σιγά χάνεται. Ο Γκριγκόρ θα συμφωνούσε μαζί μου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Προσπαθώ απλώς να αξιοποιήσω στο έπακρο το παιχνίδι μου. Έχω όπλα, απλώς χρειάζεται να συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτά και να τα εξελίσσω. Νομίζω ότι με πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, αν αυτά τα δύο συνδυαστούν σωστά, μπορούν να συμβούν πολλά καλά πράγματα».