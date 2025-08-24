Για την 25η κατάκτηση Grand Slam τίτλου στην καριέρα του ετοιμάζεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρίσκεται – όπως και η avant garde του παγκόσμιου τένις – στις ΗΠΑ αυτές τις μέρες για το τελευταίο χρονικά όπεν του 2025.

Ο Σέρβος αστέρας που «περπατά» στα 38 του χρόνια, επέλεξε να μην δώσει το παρών μετά το Wimbledon σε κάποιο άλλο τουρνουά, θέλοντας να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και τα παιδιά του. «Νομίζω πως έχω κερδίσει αυτήν την πολυτέλεια», σχολίασε μεταξύ άλλων ο πολυνίκης των Grand Slam «Νόλε» στη συνέντευξη Τύπου, πριν ριχτεί στη μάχη του US Open.

Ο Τζόκοβιτς όμως μίλησε και στους εκπροσώπους της πατρίδας του, από τους οποίους ρωτήθηκε για τη μεταφορά του τουρνουά της ATP από το Βελιγράδι στην Αθήνα, τον προσεχή Νοέμβρη. Κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο «Νόλε» ως μία αναγκαστική λύση λόγω της κατάστασης στηνμ πατρίδα του, η οποία βρίσκεται «στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου» δήλωσε.

Παρόλα αυτά, εμφανίστηκε στα λεγόμενά του και ιδιαίτερα ανυπόμονος για την τέλεση του τουρνουά στο ΟΑΚΑ, το οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο και υπέροχο γήπεδο». Αναλυτικά τα όσα είπε ο τελευταίος εν ενεργεία «θρύλος» του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο «τελευταίος των Μοϊκανών».

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θέλαμε να μεταφέρουμε το τουρνουά, δυστυχώς, έτσι έχουν τα πράγματα. Ανυπομονούμε να πάμε στην Αθήνα, όπου πραγματικά μας υποδέχθηκαν πολύ φιλικά. Είμαι πολύ χαρούμενοι που θα έχει η Ελλάδα αυτήν την ευκαιρία να φιλοξενήσει ένα τέτοιο τουρνουά για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’90. Είναι μεγάλο πράγμα για τη χώρα, που είναι μεγαλύτερη από τη Σερβία, αλλά είμαστε κοντά όσον αφορά τη νοοτροπία. Αγαπούν το μπάσκετ, αγαπούν τον αθλητισμό, και στο τένις έχουν τώρα τον Τσιτσιπά και τη Σάκκαρη, που είναι ήδη εδώ και χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, και το τένις γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Ανυπομονούμε, γιατί το τουρνουά θα διεξαχθεί στην OAKA, το οποία είναι μεγάλο και υπέροχο. Παρακολουθώ συνέχεια μπάσκετ, ελπίζω η προσέλευση να είναι μεγάλη», σχολίασε αρκετά και εξήγηγησε στη συνέχεια για την επόμενη μέρα του τουρνουά.

«Ελπίζω ότι θα επιστρέψει στη Σερβία. Από τη δική μας πλευρά υπάρχει πάντα αυτή η επιθυμία και η τάση. Ο αδερφός μου, ο Τζόρτζιε – που διευθύνει το τουρνουά – βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου απλά έπρεπε να μεταφερθεί. Ελπίζω ότι θα έρθουν καλύτερες εποχές τα επόμενα χρόνια, ώστε να επιστρέψει το τουρνουά στη Σερβία, ίσως και σε υψηλότερη κατηγορία, ποτέ δεν ξέρεις. Το κοινό στο Βελιγράδι αγαπά και παρακολουθεί το τένις, η Σερβία τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει χώρα του τένις, χάρη σε όλες τις επιτυχίες μας.

H γενικότερη κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια που ο κόσμος ενδιαφέρεται ελάχιστα για τον αθλητισμό. Συμβαίνουν πολλά, υπάρχει μεγάλη αλλαγή γενικά τόσο του λαού όσο και του κράτους. Χωρίς να μπαίνω στην πολιτική, γιατί ήδη έχω μιλήσει αρκετά, ελπίζω να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Όλα έχουν κλιμακωθεί πάρα πολύ, είμαστε κυριολεκτικά στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Ελπίζω η κατάσταση να ηρεμήσει λίγο, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι’ αυτό».