Απολύτως σίγουρος πως θα επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς και δεν το κρύβει.

Έρχονται οι μέρες του φωτός, οι μέρες του φωτός για τον Στέφανο Τσιτσιπά που πιστεύει πιο πολύ από ποτέ στον εαυτό του.

Ο πρώην Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης τενίστας κέρδισε για πέμπτη φορά σε επτά ματς στο head to head τον Φριτζ με 3-6, 7-6, 6-3 και προκρίθηκε στους «16» του χιλιαρού τουρνουά στη Σανγκάη.

Μία νίκη που έδωσε «φτερά» στον Έλληνα κορυφαίο τενίστα, όπως φάνηκε και στα ποσταρίσματά του στο προσφιλές του μέσο, πρώην Τουίτερ, νυν «Χ».

It is the season of rediscovering my true self. pic.twitter.com/KK6Mz29yIc — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) October 12, 2026

«Αυτή είναι η σεζόν της επανάκαμψης του αληθινού μου εαυτού» έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έχει φτάσει μία νίκη μακριά από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Που αποπροσανατολίστηκε, ένιωσε ότι μπαίνει σε βάλτο. Επέστρεψε όμως για να μπει ξανά στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτή ήταν η 401 νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά σε ματς της ATP, γεγονός που τον κατατάσσει στην πρώτη 9άδα των ενεργεία αθλητών. Πρώτος και καλύτερος και ο μοναδικός που έχει σπάσει το φράγμα των 1000 νικών, είναι φυσικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς που συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ.

Ακολουθεί ο Μάριν Τσίλιτς με 610, o Βαβρίνκα με 589 και ο Μονφίς με 588. Όλοι τους στη… δύση της καριέρας τους. Μοιάζει θέμα χρόνου λοιπόν να τους ξεπεράσει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που οδεύει πρόσω ολοταχώς για τις 580 νίκες στο τουρνουά της Σανγκάης. Εκεί όπου βρίσκεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με το 401-204 πλέον ρεκόρ.

Ντιμιτρόφ και Μεντβέντεφ οι άλλοι δύο τενίστες που βρίσκονται ανάμεσα από τον Τσιτσιπά, που ξεπέρασε τον Ρούμπλεφ και τον Γερμανό τενίστα.