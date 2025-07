Είναι εμφανλες πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται μακριά από τον καλό του εαυτό, σε ένα κακό φεγγάρι με αρκετή κουβέντα γύρω από το όνομά του. Μπόλικα βλέμματα στραμμένα πάνω του.

Η new era της συνεργασίας του Έλληνα πρωταθλητή με τον πατέρα του, δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Τορόντο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-2) στην πρεμιέρα του στον Καναδά από τον Αυστραλό Ο’ Κόνελ και αποχαιρέτησε νωρίς ένα τουρνουά, στο οποίο έχει φτάσει μέχρι και φιναλίστ στον τελικό.

Αυτή τη φορά, ο τενίστας από την Ωκεανία που δεν πήγε στο Τορόντο με το καλύτερο δυνατό σερί (προερχόταν από 11 ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια που έχει δώσει), τον σταμάτησε νωρίς.

O'Connell d. Stefanos Tsitsipas 6-4 4-6 6-2 in Toronto Chris reaches the 3rd round of a Masters event for the 2nd time in his career. He'd lost 11 of his last 12 coming into Toronto. Big moment for him. 🇦🇺

Με την ολοκλήρωση μάλιστα του δεύτερου σέτ και την ισοφάριση σε 1-1, ο «Στεφ» ξέσπασε με μια κραυγή. Ενδεικτική της συσωρευμένης πίεσης του τελευταίου διαστήματος με το «διαζύγιο», τα «καρφιά» ανάμεσα σε εκείνον και τον Ιβανίσεβιτς καθώς και τον τραυματισμό του στη μέση που τον έχει πάει πίσω, να παίζουν τον ρόλο τους.

Ο Τσιτσιπάς πρέπει να βρει αρχικά ψυχολογικά και πνευματικά τον δρόμο του, για να θυμηθεί στη συνέχεια και το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο.

Love this TsitsiPaL shirt in Toronto, Canada "Stefanos Tsitsipas is in …. the house? My heart? My city? My country? " 😃 There were many Stef fans on court today with Greek flags & posters July 30, 2025

Stef came back & won that 2nd set & showed so much fight 👏🇬🇷



What a Warrior🔥 & the Scream 🔥🔥🔥



It will take time Stefanos Tsitsipas to get your mental/physical health back plus match fitness & confidence

Love you ♥️



