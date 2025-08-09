Τι ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στις δηλώσεις του πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Σινσινάτι. Είπε πως το πρόβλημα στη μέση λύθηκε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να «ριχτεί» στη μάχη του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Στις δηλώσεις του πριν από την πρεμιέρα του, στάθηκε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε στη μέση, το οποίο τόνισε πως λύθηκε. Παράλληλα, όμως, δεν αποκάλυψε «πώς», κάνοντας λόγο για γρουσουζιά και… μάτι!

Υπενθυμίζεται, πως πέρασε με bye τον 1ο γύρο και στον 2ο, θα βρει τον Φαμπιάν Μαροζάν. Στους «32» τον Λορέντζο Μουζέτι, στους «16» τον Κάσπερ Ρουντ, στα προημιτελικά τον Γιάνικ Σίνερ και στους «4», είτε τον Τέιλορ Φριτζ, είτε τον Χόλγκερ Ρούνε.

Former Finalist Stefanos Tsitsipas practiced with Musetti at Cincinnati Open ATP Masters 1000 tennis tournament #CincyTennis



Stef plays his R64 match today vs Marozan – 2nd match on Champions's Court at apprx 12:15 PM Local EDT🇺🇸



Saturday August 9, 2025



Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις δηλώσεις του:

«Δεν μπορώ να σας το πω, γιατί δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Ίσως να μου κάνετε αυτή την ερώτηση σε τρεις μήνες από τώρα. Και τότε ίσως να μπορέσω να σας πω με περισσότερες λεπτομέρειες. Χωρίς πλάκα, δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Μπορώ μόνο να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να εφαρμόσεις και να συμπεριλάβεις στην προετοιμασία σου, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεσαι πώς να αποφύγεις κάποια πράγματα. Και αυτά βοηθούν. Άλλαξα λίγο κάποια πράγματα στη ζωή μου. Φαίνεται ότι βοηθούν. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι’ αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε το «μάτι» για να μη γρουσουζέψουμε».

Έχει σχέση και με το άγχος; «Μπορεί να είναι κι αυτό. Ναι, το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα γιατί τα τελευταία δύο χρόνια περνούσα πάρα πολύ στρες. Και αν δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τα αποτελέσματά μου ή με το πώς έπαιζα.. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Μπορεί να μην έφταιγε αυτό. Αλλά σίγουρα δεν βοηθούσε. Και το να το απομακρύνω λίγο καθάρισε την ατμόσφαιρα και τον χώρο γύρω μου. Νιώθω ότι μπορώ να δουλέψω με περισσότερη ηρεμία και λιγότερο άγχος. Είναι πιο ξεκάθαρο αυτό που προσπαθώ να κάνω. Ακόμη κι αν δεν πετύχει».