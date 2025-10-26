Δεν χωρά πλέον ουδεμία αμφισβήτηση πως ο Ραφαήλ Παγώνης είναι ο καλύτερος τενίστας πανευρωπαϊκά σε όλη την Ευρώπη, ολοκληρώνοντας με τον ιδανικό τρόπο μία σεζόν στην οποία βρισκόταν στεθερά στο Νο1 από την αρχή μέχρι το τέλος της.

Θριαμβευτής και στο Masters του Μόντε Κάρλο αναδείχθηκε το τεράστιο αυτό prospect του ελληνικού και όχι μόνο, τένις. Ο Παγώνης άφησε τον θυμό του, όπως είπε στις δηλώσεις του, στην άκρη από το πρώτο σετ του τελικού με τον Σλοβάκο Νο6 Μαξ Λόριντσικ και έπειτα από σχεδόν δύο ώρες συναρπαστικού τένις, έφτασε στην κατάκτηση ενός ακόμα τροπαίου. Η φράση «έγραψε ιστορία», έχει γίνει πλέον κλισέ μαζί του για το 2025 που θα θυμάται για πάντα.

Μία ονειρική σεζόν για τον 13χρονο Έλληνα πρωταθλητή έφτασε στο τέλος της, κατακτώντας τα πάντα στην Ευρώπη και ολοκληρώνοντας όπως ήθελε την τελευταία του χρονιά στο Tennis Europe Tour U14. Τα… ζόρια και η αλλαγή ηλικιακής κατηγορίας τώρα αρχίζουν για τον Ραφαήλ Παγώνη που δεν έχει βέβαια κάτι να φοβηθεί. Πως να έχει άλλωστε με 8 κατακτήσεις σε 12 τουρνουά στα οποία έπαιξε;

Τίτλοι Ραφαήλ Παγώνη 2025

Monte Carlo Masters Junior (Μονακό)

World TEC Cup (Ισπανία)

European Junior Championships (Τσεχία)

Lexus Junior International Raynes Park (Μ.Βρετανία)

58° Torneo Avvenire (Ιταλία)

32nd Ensana Piestany Cup (Σλοβακία)

31ª Taça Internacional Maia Jovem (Πορτογαλία)

Tim Essonne (Γαλλία)

Απόλυτως φυσιολογικά περιχαρής αλλά ως συνήθως προσγειωμένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του Masters ο Ράφα Παγώνης που μίλησε για τη διαχείρηση του άγχους πριν τον τελικό αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού.

«Νιώθω πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και την ομάδα μου. Είχα αυτοπεποίθηση, αλλά ταυτόχρονα ήμουν και πολύ αγχωμένος. Τελικά κέρδισα το τουρνουά και μετά τον αγώνα ήμουν πολύ χαρούμενος. Η ομάδα μου έκλαψε. Εγώ ποτέ δεν κλαίω!», είπε ο Παγώνης.

Και συνέχισε αναφερόμενος στο άγχος, ατενίζοντας από την κορυφή της κατάταξης. «Πριν τον τελικό ήμουν πιο αγχωμένος. Αλλά μπαίνοντας στο τουρνουά δεν ήμουν, γιατί ήμουν ήδη Νο.1 και δεν θα έχανα τη θέση μου, οπότε ήταν εντάξει.»

Όσο για το χαμένο σετ στο ξεκίνημα του τελικού αφού η κατάκτηση ήρθε μέσω ανατροπής, είπε: «Ήμουν θυμωμένος, όμως προσπάθησα να μείνω ψύχραιμος και να τον κάνω να κινηθεί και να κουραστεί. Δούλεψε, και είμαι χαρούμενος με τη στρατηγική του προπονητή μου.»

«Του χρόνου θα παίξω μόνο στα τουρνουά ITF και στα Super Category κάτω των 16.»