Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι κι επίσημα μόνιμος κάτοικος της Αθήνας! Πού εγκαταστάθηκε και οι πρώτες φωτογραφίες από τις προπονήσεις με τον γιο του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ένας κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam, είναι κάτοικος Αθήνας πια, έχοντας νοικιάσει σπίτι στη Γλυφάδα.

Παράλληλα, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις έχει εγγράψει τα παιδιά του σε σχολείο κι έχουν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματά τους.

Μάλιστα, τόσο το πρωί, όσο και το απόγευμα της Τρίτης (09/09), ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε στο Kavouri Tennis Club.

Εκεί, ο Νόβακ Τζόκοβιτς προπονήθηκε με τον γιο του, Στέφαν. Μάλιστα, φωτογραφίες διέρρευσαν στο διαδίκτυο, όπως οι παρακάτω που κυκλοφόρησαν πρώτα στο tennisnews.gr.

Djokovic is a permanent resident of Athens!

has rented a house in Glyfada and has enrolled his children at St. Laurence School

Today he was also seen at the Kavouri Tennis Club, where he went both in the morning and in the afternoon, with his son, Stefan.https://t.co/AVfnJ6QlUP pic.twitter.com/35di5qEWHr — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) September 9, 2025

Υπενθυμίζεται πως μετά τον αποκλεισμό από το US Open στα ημιτελικά, ταξίδεψε απευθείας στην Ελλάδα, μαζί με την οικογένειά του.

Αναμένεται να παραμείνει για μερικούς μήνες εδώ, καθώς «εκκρεμεί» και το ATP 250άρι της Αθήνας, στις 2 έως 8 Νοεμβρίου.

Ένα τουρνουά το οποίο διοργανώνει η οικογένειά του και ο ίδιος έχει τονίσει πως θα αγωνιστεί.

Παράλληλα, όμως, αναμένεται να δώσει το «παρών» στα ματς της Ελλάδας με τη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (13 & 14/09).