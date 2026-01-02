Ο Νικ Κύργιος φόρεσε φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έστειλε το πρώτο του μήνυμα για τη νέα χρονιά.

Ο Νικ Κύργιος έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη του για το μπάσκετ και το NBA και έτσι, η έναρξη του 2026, τον βρήκε με μία εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Συχνά προπονείται φορώντας εμφανίσεις ομάδων από τον «μαγικό» κόσμο του NBA, δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερη προτίμηση στους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Νικ Κύργιος, λοιπόν, εμφανίστηκε σε προπόνηση με φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στέλνοντας μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο Instagram το πρώτο του μήνυμα για τη νέα σεζόν.

Στις εν λόγω φωτογραφίες φαίνεται να δουλεύει το σερβίς του, ενώ ο αριθμός και το όνομα του «Greek Freak» διακρίνονται ξεκάθαρα στη φανέλα του.

Στο μήνυμά του έγραφε: «Θα κάνω ό,τι θέλω και αυτή τη χρονιά».