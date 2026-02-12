Απίθανη ανατροπή από τη Μαρία Σάκκαρη, που είναι στα ημιτελικά στην Ντόχα και «εκτόξευσε» τη βαθμολογία της!

Τρομερή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκκαρη! Μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ, απέναντι στην Ίγκα Σφιόντεκ, αλλά έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά του 1000ριού της Ντόχα!

Σε ένα ματς, που κράτησε περίπου 2.5 ώρες, η Ελληνίδα τενίστρια μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 7-5) και επέστρεψε στα ημιτελικά ενός 1000ριού, μετά τον Μάρτιο του 2024! Τότε, είχε πάρει τη 2η θέση στο Indian Wells.

Πλέον, στο σήμερα περιμένει στα ημιτελικά μία εκ των Καρολίνα Μούχοβα και Άννα Καλίνσκαγια.

Sakkari d. Swiatek 2-6 6-4 7-5



INCREDIBLE.



Maria gets her biggest win in 4 years.



After losing 4 consecutive matches & 9 consecutive sets to Iga, Maria gets her 1st win over her since 2021



1st win over world #2 since 2022



Only the 3rd player to ever beat Iga in Doha.



✅1st… pic.twitter.com/FbXv5KDoJR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 12, 2026

Το τουρνουά που διανύει η Μαρία Σάκκαρη είναι το λιγότερο εντυπωσιακό. Γεγονός, που το αποτυπώνει κανείς και από τη βαθμολογία της στο WTA!

Πριν τη «μονομαχία» της στα προημιτελικά η 30χρονη τενίστρια ήταν στη θέση Νο.54 του κόσμου. Ωστόσο, έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο «άλμα»!

Με την πρόκριση στους «4» κέρδισε 1.435 βαθμούς και πήγε στην 33η θέση. Δηλαδή, έχει «σκαρφαλώσει» συνολικά 19 θέσεις και υπάρχει και συνέχεια.

109 – Maria Sakkari is the first player to defeat Iga Swiatek in a WTA-1000 completed match after having lost the opening set – she won the previous 109. Comeback.#QatarTennis | @QatarTennis @WTA pic.twitter.com/BpleFWTOjL — OptaAce (@OptaAce) February 12, 2026

Η αλήθεια είναι πως τους τελευταίες μήνες, η Μαρία Σάκκαρη ήταν μακριά από τον καλό εαυτό της. Άλλωστε, το δήλωσε και η ίδια, μετά την αναμέτρηση με την Ίγκα Σφιόντεκ.

Ωστόσο, τόνισε πως πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και νιώθει πάρα πολύ καλά. Και ποιος ξέρει, γιατί να μην φτάσει και στην «κορυφή» της Ντόχα;

Αναλυτικά, τι είπε η Μαρία Σάκκαρη:

«Είμαι άφωνη γιατί έχει περάσει καιρός από τότε που είχα μια τόσο μεγάλη μέρα όπως η σημερινή. Όταν πέφτεις στην κατάταξη και δεν παίζεις καλό τένις, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου.

Νομίζεις ότι δεν θα ξανανικήσεις ποτέ αυτές τις παίκτριες. Είναι μια τεράστια διαδικασία που πρέπει να περάσεις στο μυαλό σου για να τα καταφέρεις.

Πέρυσι στον 2ο γύρο εναντίον της, δεν ήμουν σίγουρη για μένα. Δεν πίστευα στον εαυτό μου. Φέτος είναι διαφορετικά. Πρέπει να πω ότι νιώθω πολύ καλύτερα».