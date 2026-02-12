Τρομερή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκκαρη! Μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ, απέναντι στην Ίγκα Σφιόντεκ, αλλά έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά του 1000ριού της Ντόχα!
Σε ένα ματς, που κράτησε περίπου 2.5 ώρες, η Ελληνίδα τενίστρια μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 7-5) και επέστρεψε στα ημιτελικά ενός 1000ριού, μετά τον Μάρτιο του 2024! Τότε, είχε πάρει τη 2η θέση στο Indian Wells.
Πλέον, στο σήμερα περιμένει στα ημιτελικά μία εκ των Καρολίνα Μούχοβα και Άννα Καλίνσκαγια.
Το τουρνουά που διανύει η Μαρία Σάκκαρη είναι το λιγότερο εντυπωσιακό. Γεγονός, που το αποτυπώνει κανείς και από τη βαθμολογία της στο WTA!
Πριν τη «μονομαχία» της στα προημιτελικά η 30χρονη τενίστρια ήταν στη θέση Νο.54 του κόσμου. Ωστόσο, έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο «άλμα»!
Με την πρόκριση στους «4» κέρδισε 1.435 βαθμούς και πήγε στην 33η θέση. Δηλαδή, έχει «σκαρφαλώσει» συνολικά 19 θέσεις και υπάρχει και συνέχεια.
Η αλήθεια είναι πως τους τελευταίες μήνες, η Μαρία Σάκκαρη ήταν μακριά από τον καλό εαυτό της. Άλλωστε, το δήλωσε και η ίδια, μετά την αναμέτρηση με την Ίγκα Σφιόντεκ.
Ωστόσο, τόνισε πως πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και νιώθει πάρα πολύ καλά. Και ποιος ξέρει, γιατί να μην φτάσει και στην «κορυφή» της Ντόχα;
Αναλυτικά, τι είπε η Μαρία Σάκκαρη:
«Είμαι άφωνη γιατί έχει περάσει καιρός από τότε που είχα μια τόσο μεγάλη μέρα όπως η σημερινή. Όταν πέφτεις στην κατάταξη και δεν παίζεις καλό τένις, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου.
Νομίζεις ότι δεν θα ξανανικήσεις ποτέ αυτές τις παίκτριες. Είναι μια τεράστια διαδικασία που πρέπει να περάσεις στο μυαλό σου για να τα καταφέρεις.
Πέρυσι στον 2ο γύρο εναντίον της, δεν ήμουν σίγουρη για μένα. Δεν πίστευα στον εαυτό μου. Φέτος είναι διαφορετικά. Πρέπει να πω ότι νιώθω πολύ καλύτερα».