Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία και αδυνατούσε να πιστέψει τι έχει συμβεί!

Ο Κάρλος Αλκαράθ το έκανε και αυτό! Με μία μεγάλη ανατροπή απέναντι στον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς, κατάφερε να προσθέσει στην τροπαιοθήκη του και το Australian Open!

Αν και βρέθηκε πίσω, γύρισε όλο το ματς με τρία διαδοχικά σετ και έτσι, έγινε ο «Βασιλιάς» του Australian Open.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τίτλος ήταν ιστορικός για τον Ισπανό τενίστα, καθώς κατάφερε να γίνει ο νεότερος τενίστα που επιτυγχάνει Career Grand Slam, αφού πια έχει τίτλους σε όλα τα Grand Slam. Χωρίς, μάλιστα, να έχει συμπληρώσει ακόμα τα 23 του χρόνια!

Η στιγμή που ο Αλκαράθ αντιλαμβάνεται ότι έχει καταφέρει να βγει νικητής από αυτήν την «τιτανομαχία» είναι μοναδική, με την αντίδρασή του να αξίζει όσο… χίλιες λέξεις.

Δείτε το βίντεο με την αντίδραση του Αλκαράθ: