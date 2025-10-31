Ένα ακόμα «πλήγμα» για το τουρνουά της Αθήνας, καθώς η απουσία του Στέφανου Τσιτσιπά «επιβεβαιώθηκε», μετά την «προαναγγελία» του!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα μπορέσει να δώσει «παρών» στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.

O 27χρονος τενίστας τη φετινή σεζόν είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών στη μέση του. Γεγονός, που τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από αρετά τουρνουά και να σκεφτεί για δεύτερη φορά τη συμμετοχή του στην Αθήνα.

Η αλήθεια είναι πως η τελική του απόφαση δεν αποτελεί «είδηση-βόμβα», κι αυτό γιατί ήταν κάτι που το… περιμέναμε.

Πριν από μία εβδομάδα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε ανεβάσει στον επίσημο λογαριασμό του στο «Χ», μία ανάρτηση που μίλαγε για την απόσυρσή του από το Rolex Paris Master.

Εκεί «κρυβόταν» και η προαναγγελία, για την αποχώρησή του και από το ATP της Αθήνας.

Συγκεκριμένα είχε γράψει: «Η προσοχή μου τώρα είναι στην ανάρρωση και την αποθεραπεία, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω πιο δυνατός για τo 2026».

Για την ιστορία, τη θέση του Έλληνα τενίστα θα την πάρει ο Λάζλο Τζέρε. Σε ένα τουρνουά, που έχει δεχθεί πολλά «χτυπήματα». Kι αυτό γιατί και οι Γιάκουμπ Μένσικ, Γίρι Λεχέτσκα και Ζοάο Φονσέκα δεν θα πάρουν μέρος.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπάς, για την απόσυρσή του από το Rolex Paris Master:

«Δυστυχώς, αποσύρομαι από το Rolex Paris Masters φέτος. Πάντα μου άρεσε να αγωνίζομαι εκεί και εκτιμώ πραγματικά τη μεγάλη υποστήριξη από τους Παριζιάνους και τους Γάλλους φίλους του αθλήματος όλα αυτά τα χρόνια. Η προσοχή μου τώρα είναι στην ανάρρωση και την αποθεραπεία, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω πιο δυνατός για τo 2026. Σας ευχαριστώ όλους για την κατανόησή σας και τη συνεχή υποστήριξή σας».