Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς συμπράττουν στο διπλό του Indian Wells και ο Σέρβος θέλησε να προτείνει ένα… ξεχωριστό όνομα για την ομάδα τους.

Η συνεργασία του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο διπλό του Indian Wells «έκλεψε» τις εντυπώσεις, καθώς πραγματοποίησαν ένα ιδανικό ξεκίνημα στο τουρνουά.

Οι δύο τενίστες πέτυχαν μια σπουδαία νίκη-έκπληξη, θέτοντας εκτός συνέχειας τα φαβορί Μαρσέλο Αρέβαλο και Μάτε Πάβιτς, επιβεβαιώνοντας τη χημεία τους εντός κορτ.

Η ιδέα για αυτή τη σύμπραξη ανήκει στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος, σύμφωνα με τον Τζόκοβιτς, είχε κάνει τη σχετική πρόταση πριν από αρκετές εβδομάδες.

Αν και η συμμετοχή τους πέρασε από περιπέτειες λόγω ενός γραφειοκρατικού μπερδέματος στην αρχική δήλωση, που τελικά λύθηκε με τη χορήγηση wild card από τους διοργανωτές, το κλίμα μεταξύ τους παραμένει εξαιρετικό.

Μάλιστα, ο Τσιτσιπάς ζήτησε από το κοινό να βρει όνομα για το δίδυμο, με τον Σέρβο σταρ να προτείνει με χιούμορ τα «Tsitsole» και «Tsitsic».

Οι δύο αθλητές επιστρέφουν στη δράσητο βράδυ της Τρίτης (10/03), για να αντιμετωπίσουν τους Βαλεντίν Βασερό και Αρτούρ Ριντερκνές.