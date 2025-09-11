Τι ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για το επερχόμενο Davis Cup στην Ελλάδα. Γιατί η συμμετοχή του κρίνεται αβέβαιη.

Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναμένεται να δώσει το «παρών» στο Davis Cup στο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ, όπου Ελλάδα και Βραζιλία θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, όμως, μιλώντας στους «Fantastic4hands», δεν είναι βέβαιη η συμμετοχή του, λόγω ενός τραυματισμού που αποκόμισε στο US Open. Παράλληλα, ωστόσο, τόνισε πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον ξεπεράσει και να είναι διαθέσιμος.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εν όψει Davis Cup:

«Αισθάνομαι πολύ καλύτερα σε σχέση με δύο – τρεις εβδομάδες πριν, αλλά στο US Open ταλαιπωρήθηκα αρκετά. Στον πρώτο γύρο είχα αρνητικές σκέψεις, φοβήθηκα ότι δε θα τελείωνα το ματς. Χρειάστηκα medical timeout κόντρα στον Άλτμαϊερ και γενικά δεν ήταν μια ευχάριστη εμπειρία.

Απρόβλεπτα πράγματα μου συνέβησαν σε αυτά τα τουρνουά, σε προπονήσεις και εκτός αγώνων. Παλεύω με τον τραυματισμό, βλέπω ειδικούς, προσπαθώ να μάθω τι συμβαίνει και ελπίζω να το ξεπεράσω σύντομα. Δε θέλω να υποσχεθώ πολλά πράγματα, γιατί ακόμη προσπαθώ να ξεπεράσω τον τραυματισμό μου, δεν είμαι σίγουρος ακόμη, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό».