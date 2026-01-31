Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνωστοποίησε στο κοινό του Australian Open την σύντομη στιχομυθία που είχε με τον επερχόμενο αντίπαλό του στον τελικό, Κάρλος Αλκαράθ και πρόσφερε άφθονο γέλιο.

Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, έτσι δεν είναι; Ο Σέρβος άσος που βρίσκεται στη δύση της καριάρας του, παραμένει στην αφρόκρεμα. Αντιστέκεται σθεναρά με όλο του το είναι στη νέα γενιά, αντιτίθεται αγωνιστικά σε αυτήν, προτάσσοντας την εμπερία, τις παραστάσεις του και φυσικά την τεράστια γκάμα του.

Την Παρασκευή (30/1) ο 39χρονος σχεδόν «Νόλε» των 101 τίτλων καριέρας σε επίπεδο ATP, εκθρόνισε τον Γιανίκ Σίνερ μετά από μία μάχη 4 ωρών και δέκα λεπτών με 3-2 σετ, παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μετά τα δύο πρώτα. Και τι μ’ αυτό όμως; Ξέρει από φορτούνες ο τεράστιος Τζόκοβιτς που έκλεισε ραντεβού με τον Κάρλος Άλκαράθ για το 25ο Grand Slam της καριέρας του. Απίθανα πράγματα.

Βέβαια μπήκε λίγο αργότερα στο κορτ της Rod Laver Arena απ’ ότι πιθανότατα θα περίμενε. Ο «μαραθώνιος» του παιδιού θαύμα από την Ισπανία με τον Ζβέρεφ κράτησε 5 ώρες και 27 λεπτά (!!) για να πάρει εν τέλει ο λαβωμένος Ισπανός την πρόκριση στον τελικό του Australian Open (6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5).

Πληγωμένος από τις συνεχείς κράμπες μετά από έναν τέτοιο αγώνα σωματικής και ψυχικής φθοράς, ο Αλκαράθ άντεξε και στη συνέχεια… απολογήθηκε. Όπως έκανε γνωστό ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την πρόκρισή του στον τελικό για το δικό τους ματσάρισμα (1/2, 10:30), ο Αλκαράθ του είπε ‘συγγνώμη που καθυστέρησα την έναρξη του δικού σου αγώνα΄ και ο ίδιος, γνωστός ατακαδόρος του απάντησε «είμαι γέρος άνθρωπος, χρειάζομαι να πάω νωρίτερα για ύπνο».

Φυσικά το φίλαθλο κοινό που βρισκόταν στο κεντρικό κορτ του Αυστραλιανού Όπεν και οι (τηλε)θεατές παγκοσμίως λύθηκαν στο γέλιο με την απάντηση του αγέραστου και ακούραστου Νόβακ Τζόκοβιτς.