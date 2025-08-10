Η Μαρία Σάκκαρη έκανε δηλώσεις στους διοργανωτές του τουρνουά στο Σινσινάτι, δίνοντας μερικές ενδιαφέρουσες απαντήσεις στα ερωτήματα που της ζητήθηκαν.

Η Μαρία Σάκκαρη συμμετέχει στο τουρνουά τένις στο Σινσινάτι, όπου προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι στον 2ο γύρο της διοργάνωσης. Σε συνέντευξή της στους διοργανωτές, η Ελληνίδα τενίστρια εξέφρασε τα σχέδιά της για το μέλλον.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον πρόσφατο τραυματισμό της στον ώμο, ο οποίος την είχε κρατήσει εκτός από το τελευταίο μέρος της προηγούμενης σεζόν.

Παρά τις δυσκολίες, η Μαρία Σάκκαρη τόνισε ότι στόχος της είναι να επιστρέψει στις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Επιπλέον, διαβεβαίωσε πως είναι σε άριστη φυσική κατάσταση, έτοιμη να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και να διεκδικήσει τίτλους. Η ανανεωμένη της αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα αφήνουν να διαφανεί ότι έχει σκοπό να επιστρέψει στις καλύτερες εμφανίσεις της.

Μάλιστα, τόνισε πως αν και έχει στόχο την είσοδό της στο Top-10, είναι μία σκέψη που πλέον δεν «τριγυρίζει» συνεχώς στο μυαλό της.

Γεγονός, που την κάνει «πιο ευτυχισμένη» σε σχέση το προηγούμενο διάστημα της σεζόν.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη:

«Πριν την αρχή της σεζόν, ήμουν πολύ αγχωμένη, επικεντρωμένη στο να επιστρέψω στο Top-10. Αλλά τώρα, έχω αφήσει αυτή τη σκέψη και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Νιώθω ότι πλησιάζω στην καλύτερη εκδοχή του παιχνιδιού μου. Είμαι πιο ευτυχισμένη από πριν και είμαι βέβαιη ότι καλά πράγματα θα έρθουν.

Παίζω τένις για να γίνω παίκτρια στην πρώτη δεκάδα, στην πρώτη πεντάδα. Χωρίς να δείχνω έλλειψη σεβασμού για άλλες παίκτριες, αλλά δεν παίζω τένις για να είμαι Νο.65 στον κόσμο. Διαφορετικά, θα σταματούσα και θα έκανα κάτι άλλο, γιατί πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να το πετύχω. Θέλω να το κάνω με πλήρη αφοσίωση και να είμαι μία από τις καλύτερες. Δεν είμαι ευχαριστημένη με το Νο.65. Απλά γνωρίζω ποια είμαι, ξέρω τι είδους αθλήτρια είμαι».