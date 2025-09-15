Εμμανουήλ Καραλής και Άρμαντ Ντουπλάντις ξανά στο ίδιο βάθρο, όπως δέκα χρόνια πριν. Η συγκινητική ανάρτηση του European Athletics.

O τελικός του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, έφερε ξανά στο προσκήνιο μία υπέροχη φωτογραφία, που μοιράζονται ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Άρμαντ Ντουπλάντις.

Ο πρώτος «σταμάτησε» στα 6.00 μ, ενώ ο δεύτερος «έσπασε» όλα τα ρεκόρ, πετώντας στα 6.30μ!

Οι δυο τους έχουν ηλικιακή διαφορά μόλις τριών εβδομάδων, αφού αμφότεροι γεννήθηκαν το 1999. Ο Καραλής στις 20 Οκτωβρίου και ο Μόντο Ντουπλάντις στις 10 Νοεμβρίου.

Προφανώς, λοιπόν, γνωρίζονται πολύ καλά και έχουν μοιραστεί πολλές στιγμές κατά μήκος της πορείας τους. Έτσι, ο λογαριασμός του European Athletics στα social media του, προχώρησε σε μία πολύ όμορφη ιστορική αναδρομή!

Πριν από 10 χρόνια, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων στο Κάλι της Κολομβίας, οι δυο τους βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης.

Ο Ντουπλάντις είχε αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής U18 με ρεκόρ αγώνων στα 5,30μ. και ο Καραλής είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με 5.20μ. Ανάμεσά τους είχε βρεθεί ο Ουκρανός, Βλάντισλαβ Μαλίχιν, επίσης με ρεκόρ αγώνων στα 5,30μ.

Δείτε την ανάρτηση: