Άλλη μία τεράστια επιτυχία της ελληνικής υδατοσφαίρισης που πέρα από πολύ καλούς αθλητές, βγάζει και αξιόλογα παιδιά.

Άλλη μία σπουδαία διάκριση, μία ακόμα τεράστια επιτυχία που πέρασε στα ψιλά αφού η φύση του εν λόγω αθλήματος μοιάζει καταδικασμένη ως προς τη δημοφιλία της σε σχέση με κάθε τι ποδοσφαιρικό, μπασκετικό και πάει λέγοντας! Αν η Φωτεινή Τριχά κλωτσούσε την «στρογγυλή θεά» ή την «σπυριάρα» θα ήταν παραμονές της έλευσης του νέου έτους πρωτοσέλιδο παντού. Για το αθλητικό γίγνεσθαι όμως, είναι άλλη μία μέρα στη δουλειά.

Η παρέλευση ενός ημερολογιακού έτους έχει καθιερωθεί στον κόσμο των σπορ με τον απολογισμό όσων έχουν λάβει χώρα μέσα σε αυτό. Αλλά και την ανάδειξη των κορυφαίων.

Τις προηγούμενες ώρες η Παγκόσμια Ομοσπονδία υδατοσφαίρισης έχρισε την Φωτεινή Τριχά, νεαρή αθλήτρια του Ολυμπιακού με τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ στο άθλημα του γουότερ πόλο. Της καλύτερης όλων, κεφαλαιοποιώντας μία ΦΟΒΕΡΗ χρονιά.

Η 23χρονη πραγματοποίησε breakout σεζόν με το «ερυθρόλευκο» και το «γαλανόλευκο» σκουφάκι, δικαιολογώντας στον απόλυτο βαθμό τις περγαμηνές που η ίδια κουβαλούσε με την απόδοσή από μικρή ηλικία. MVP του Παγκοσμίου Νέων γυναικών το 2022, πρώτη σκόρερ της διοργάνωσης στο πρόσφατο παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας.

Το βαρύ πυροβολικό της Εθνικής Ομάδας, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που οι «γορνόνες» του Χάρη Παυλίδη έφεραν στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο σε μια «μαγική» χρονιά για την ελληνική υδατοσφαίριση γυναικών και όχι μόνο.

Η κορυφαία του πλανήτη για το 2025 – πέρα ως πέρα δίκαια – είναι η Φωτεινή Τριχά. Η επιτομή της σύγχρονης παίκτριας, ολοκληρωμένη, στοχοπροσηλωμένη, «διψασμένη», άκρως ανταγωνιστική, θαρεαλέα μα πάνω από όλα σεμνή και ταπεινή. Η κύρια αιτία που την οδήγησε στην ύψιστη διάκριση, σε ατομικό επίπεδο για έναν αθλητή/μία αθλήτρια.

Κάπως έτσι και λίγες μέρες μετά την συμπερίληψή της στην καλύτερη πεντάδα των κορυφαίων αθλητριών για τη χρονιά 2025 από τον ΠΣΑΤ (4η στην ψηφοφορία μετά την Ελευθερία Πλευρίτου, την αδερφή της Βάσω και την πρωταθλήτρια στην πάλη Μαρία Πρεβολαράκη), η Φωτεινή Τριχά ανταμείφθηκε. Αν και όπως φάνηκε από τη δήλωσή της, κάθε άλλο παρά κολακεύτηκε ή αποπροσανατολίστηκε. Κι αυτό είναι το «μυστικό» της επιτυχίας της.

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», είπε στην World Aquatics η Τριχά και συμπλήρωσε: «Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό», σημείωσε στην ανακύρηξή της ως ΚΟΡΥΦΑΙΑ.

Το ιδανικό και επιθυμητό mindset, φιλοσοφία… υπόδειγμα και υγιές πρότυπο για τη νέα γενιά. Η Φωτεινή Τριχά είναι μια ταλαντούχα αθλήτρια που στοχεύει ψηλά αλλά πορεύεται με χαμηλό προφίλ, ανεπηρέαστη από διακρίσεις. Και αυτό την ξεχωρίζει, όπως και αρκετές ακόμα παίκτριες της γενιάς της για την ελληνική υδατοσφαίριση.

Άξιος συγχαρητηρίων και ο Στέλιος-Αργυρόπουλος Κανακάκης που έκανε χαρούμενα τα παιδιά της ακαδημίας του Ηλυσιακού πριν από λίγες ημέρες και ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους για τον τίτλο του κορυφαίου του πλανήτη. Βραβείο που πήγε στον Ισπανό Άλβαρο Γρανάδος, ο οποίος διαδέχθηκε τον «μπομπέρ» Ντούσαν Μάντιτς.

Η «μικρή» αλλά ΤΕΡΑΣΤΙΑ κίνηση Έλληνα, τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης (video) Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια που πέρασε στα… ψιλά, έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) στο Κολυμβητήριο του Ζωγράφου, με πρωταγωνιστή έναν πρωταθλητή Ευρώπης.

Ανάμεσα στις κορυφαίες ΚΑΙ για την Παγκόσμιο Ομοσπονδία ήταν και η Ελευθερία Πλευρίτου, αρχηγός της γαλανόλευκης και παίκτρια της Φερεντσβάρος που πήρε τις περισσότερες ψήφους από τον ΠΣΑΤ.

Πρώτη και τελευταία μέχρρι πρότινος φορά που δόθηκε ανάλογη διάκριση σε Ελληνίδα πολίστρια, ήταν το 2011 στην Αλεξάνδρα Ασημάκη. Όπως τώρα έτσι και τότε η Εθνική ομάδα είχε ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του κόσμου και πάλι στην Κίνα.

Η Εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών, ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο οποίο πηγαίνει φυσικά με πολύ υψηλές φιλοδοξίες για διάκριση. Καταδικασμένη η ελληνική υδατοσφαίριση σε άνδρες και γυναίκες να κυνηγά μία θέση στο βάθρο των νικητών, να γίνεται «θέμα» για λίγες ημέρες και σε κάποιους μήνες να μην θυμάται κανείς όνομα και όψη.