Αυτό σημαίνει ελληνικό πόλο, αυτή είναι η καρδιά του. Ο πραγματικός του χαρακτήρας. Και προσωποποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/10) σε μια φράση του Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη.

Στη σκιά της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Άρη που άλλαξε ώρα για να μπορέσουν να βρεθούν σε δύο μέρη ταυτόχρονα οι φίλοι του Παναθηναϊκού και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μίας ακόμα «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague, έλαβε χώρα η ιστορική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος.

Μίας ομαδάρας που προκαλεί τρόμο σε ατομικό επίπεδο, υπερπλήρης, κάτοχος των δύο εκ των τελευταίων τριών Champions League, πανάξιας εκπροσώπου μιας τεράστιας σχολής στην παγκόσμια υδατοσφαίριση (Ουγγαρία), κάτι σαν την ποδοσφαιρική Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτήν την ομάδα κατόρθωσε για μεγάλο διάστημα να κοντράρει ο Παναθηναϊκός που έχει αλλάξει πίστα και παλεύει να συνηθίσει σε αυτήν. Απέναντι σε αυτό το σύνολο με τόσους και τόσους αστέρες, ανάμεσα σε αυτούς και δυο δικά μας παιδιά (Κάκαρης και Αργυρόπουλος-Κανακάκης), επέστρεψε παρότι είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο (11-6), μείωσε στο γκολ όμως στο φινάλε «μίλησαν» οι παραστάσεις.

Η περίσταση έχριζε και ανάλογης μεταχείρισης. Ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε την σπουδαία Φερεντσβάρος στο Κλειστό Κολυμβητήριο στο ΟΑΚΑ και πάλεψε για την υπέρβαση, από την οποία δεν απέχει και τόσο, μπροστά σε δεκάδες φίλους του. Αρκετοί από αυτούς, παρά το «ερυθρόλευκο» παρελθόν, αναγνώρισαν την προσφορά των δύο Ελλήνων της ουγγρικής ομάδας και τους χειροκρότησαν κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων.

Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης και Κώστας Κάκαρης έπαιξαν μπροστά σε οικεία τους πρόσωπα, βοήθησαν τη Φερεντσβάρος να πάρει αυτό που άξιζε μέσα στο νερό και στη συνέχεια τέθηκαν στη διάθεση μικρών φίλων του αθλήματος και των ελληνικών Media που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για να αναδείξουν τη στιγμή.

Με το χαμόγελο στα χείλη για την επιστροφή τους στην πατρίδα, το θετικό αποτέλεσμα που πήρε η ομάδα τους και μία πρώτη γεύση που πήραν από τα… προσεχώς (στο ΟΑΚΑ θα γίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027), φωτογραφήθηκαν μεταξύ άλλων και με έναν αγνό φίλο του Παναθηναϊκού με κινητικά προβλήματα. Ο οποίος περίμενε υπομονετικά τους αθλητές του Παναθηναϊκού αλλά και τους Έλληνες της Φερεντσβάρος.

Μετά τον Κάκαρη που εννοείται δεν του χάλασε χατήρι όπως και σε κανέναν, σειρά πήρε ο δημοφιλής αν και αντιστάρ με όλη τη στάση ζωής του, Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης. «Περίμενα για μία φωτογραφία με τον Αντετοκούνμπο του πόλο», του είπε. Εκείνος με ένα χαμόγελο μετριοπάθειας αφού ποτέ του δεν κοκορεύτηκε για ατομικά σχόλια, βραβεία και διακρίσεις τον ευχαρίστησε για το κολακευτικό σχόλιο.

Και του ζήτησε συγγνώμη για την αναμονή καθώς είχε πέσει σε… μπλόκο με διάφορα από την άλλη πλευρά της πισίνας. Οι δυο τους έβγαλαν τη φωτογραφία, αντάλλαξαν μια-δυο κουβέντες ακόμα και ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια που τον περίμεναν οι συμπαίκτες του και ο προπονητής του.

Αυτό είναι το ξεχασμένο μέσα στη χρονιά ελληνικό πόλο. Αυτά τα άξια αναφοράς συμβαίνουν σε εκείνο κάθε μέρα κι ας μην αναδεικνύονται κι ας μην γράφονται και λέγονται πουθενά. Γι’ αυτό άλλωστε διατηρεί και τον ρομαντικό κι αυθεντικό του χαρακτήρα. Για τους λίγους αλλά παράφορα ερωτευμένους με το σπορ.